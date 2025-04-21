Aviso Legal

1. Titularidad del sitio web El presente sitio web www.elcontribuyente.mx, conocido comercialmente como El Contribuyente o elContribuyente, es propiedad y está operado por: Razón social: Grupo Editorial Vixin S.A. de C.V. Domicilio: Río Danubio 69, interior 202, colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06500 Correo electrónico: [email protected] Portal: www.elcontribuyente.mx

2. Objeto y alcance El Contribuyente es un portal de noticias, análisis e información especializada en temas fiscales, contables y financieros de México. Nuestro objetivo es mantener informados a contribuyentes, profesionales del área fiscal y contable, empresarios y público en general sobre las disposiciones fiscales, reformas legales, criterios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y temas relacionados con la vida económica del país. Importante: Todo el contenido publicado en este sitio tiene fines exclusivamente informativos y de divulgación periodística. La información aquí contenida no constituye asesoría legal, fiscal, contable ni financiera profesional. Para la toma de decisiones en materia fiscal o contable, se recomienda consultar con un profesional calificado que pueda evaluar su situación particular.

3. Propiedad intelectual Todos los contenidos de este sitio web — incluyendo pero no limitándose a textos, artículos, fotografías, ilustraciones, gráficos, logotipos, iconos, diseño, estructura, código fuente y demás elementos creativos — son propiedad de Grupo Editorial Vixin S.A. de C.V. o se utilizan bajo licencia de sus respectivos titulares. Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra forma de explotación, total o parcial, de los contenidos de este sitio sin la autorización previa y por escrito de Grupo Editorial Vixin S.A. de C.V. Las marcas, nombres comerciales y signos distintivos que aparecen en este sitio son propiedad de Grupo Editorial Vixin S.A. de C.V. o de terceros que han autorizado su uso. El acceso a este sitio no confiere derecho alguno sobre dichas marcas. Uso permitido Se permite la cita parcial de contenidos para fines informativos, académicos o de crítica, siempre que se cite la fuente original y se incluya un enlace al artículo correspondiente en www.elcontribuyente.mx.

4. Responsabilidad del contenido El Contribuyente elabora su contenido con rigor periodístico, profesionalismo y apego a los hechos. Nuestro equipo editorial verifica la información antes de su publicación y consulta fuentes oficiales como el Diario Oficial de la Federación, el SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y otros organismos gubernamentales. Sin embargo, Grupo Editorial Vixin S.A. de C.V. no se hace responsable por: Decisiones tomadas por los usuarios con base en la información publicada en este sitio.

Daños o perjuicios directos o indirectos que pudieran derivarse del uso o interpretación del contenido.

Errores u omisiones involuntarios en la información publicada.

Cambios en la legislación o criterios oficiales posteriores a la fecha de publicación de un artículo.

La imposibilidad de acceso al sitio por causas técnicas o de fuerza mayor. Para situaciones específicas de carácter fiscal, contable o legal, se recomienda siempre consultar con un contador público certificado, abogado fiscalista u otro profesional debidamente acreditado.

5. Enlaces a terceros Este sitio web puede contener enlaces (hipervínculos) a sitios de terceros, tales como páginas gubernamentales, instituciones financieras, organismos empresariales u otros medios de comunicación. Estos enlaces se proporcionan únicamente para facilitar el acceso a información adicional que pueda ser de interés para el usuario. Grupo Editorial Vixin S.A. de C.V. no tiene control sobre el contenido de sitios externos y, por tanto, no se responsabiliza por: La exactitud, legalidad o veracidad del contenido de dichos sitios.

Las políticas de privacidad o prácticas de terceros.

La disponibilidad o funcionamiento de los sitios enlazados.

Cualquier daño que pudiera derivarse del acceso o uso de sitios de terceros. La inclusión de un enlace no implica respaldo, recomendación ni asociación comercial con el sitio enlazado.

6. Comentarios y contenido generado por usuarios El Contribuyente puede habilitar espacios para que los usuarios publiquen comentarios u opiniones sobre los contenidos del sitio. Al publicar un comentario, el usuario acepta las siguientes condiciones: El usuario es el único responsable del contenido de sus comentarios.

Los comentarios deben ser respetuosos y no contener lenguaje ofensivo, discriminatorio, difamatorio o que incite a la violencia.

No se permite la publicación de información falsa, engañosa o que constituya spam o publicidad no autorizada.

Los comentarios no deben infringir derechos de propiedad intelectual de terceros. Grupo Editorial Vixin S.A. de C.V. se reserva el derecho de moderar, editar o eliminar cualquier comentario que viole estas normas de uso, sin necesidad de previo aviso ni justificación. La eliminación de un comentario no genera derecho a indemnización alguna. Los comentarios publicados por los usuarios representan únicamente la opinión de sus autores y no reflejan necesariamente la posición editorial de El Contribuyente.

7. Ley aplicable y jurisdicción El presente Aviso Legal, así como la relación entre Grupo Editorial Vixin S.A. de C.V. y los usuarios de este sitio, se regirá e interpretará de conformidad con las leyes vigentes de los Estados Unidos Mexicanos. Para cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o uso de este sitio web, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

8. Modificaciones Grupo Editorial Vixin S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar, actualizar o ampliar el presente Aviso Legal en cualquier momento y sin previo aviso, en función de cambios legislativos, jurisprudenciales, necesidades operativas o cualquier otra causa. Se recomienda a los usuarios revisar periódicamente este Aviso Legal para estar informados sobre posibles cambios. La versión vigente será siempre la publicada en: www.elcontribuyente.mx/aviso-legal/ El uso continuado del sitio después de la publicación de modificaciones implica la aceptación de las mismas.