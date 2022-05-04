Las acciones de Alsea descendieron en 5.41 por ciento, un nivel no visto desde el 24 de febrero. Las acciones de la operadora de restaurantes mexicana Alsea cayeron el lunes 3.57 por ciento, después de que informó que había sido notificada por la autoridad tributaria sobre la obligación de pago de 3 mil 881 millones de pesos en impuestos derivados de la compra de la cadena Vips en 2014. Los títulos de Alsea, que administra franquicias de cadenas internacionales como Starbucks, Domino’s Pizza y Burger King, llegaron a descender en 5.41 por ciento, un nivel no visto desde el 24 de febrero. De acuerdo con La Jornada, la firma, que había interpuesto un recurso de revocación contra el reclamo de las obligaciones, expuso el viernes que impugnará la resolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la calificó como improcedente. "Alsea ha cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales respecto a la operación de la compraventa mencionada", aseveró la empresa a través de un comunicado.

Antecedentes

En septiembre de 2013 Alsea anunció el acuerdo alcanzado con Walmart, con el que compraría Vips por 8 mil 200 millones de pesos. Así, Alsea incrementaría en 362 su número de restaurantes: 263 de ellos serían Vips, 90 El Portón, siete Ragazzi y dos restaurantes La Finca. Como reportamos, en febrero de 2020, la autoridad fiscal emitió un oficio de liquidación en el que exigía el pago de impuestos por ingresos en la adquisición de Vips por una suma de 3 mil 881 millones pesos, incluyendo actualizaciones, recargos y multas. Este viernes, Alsea informó que recibió una notificación del fisco sobre la resolución de los recursos de revocación que ha interpuesto en contra de los oficios de liquidación en los cuales el SAT le reclama el pago de impuestos por supuestos ingresos en la adquisición de bienes, derivados de la compra de la división de restaurantes Vips a Walmart de México, realizada en 2014. Dicha resolución confirma el sentido de los oficios de liquidación emitidos originalmente por el SAT, con lo que Alsea deberá pagar la cantidad señalada, reveló la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).