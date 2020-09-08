Legisladores, funcionarios y especialistas se han pronunciado sobre lo que podría venir en el Paquete Económico 2021. Esto es lo que han dicho. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el poder ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), tiene hasta el 8 de septiembre de cada año para presentar el Paquete Económico del siguiente ejercicio fiscal. El día de hoy, en punto de las 5 de la tarde, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se presentará ante la Cámara de Diputados para entregarlo a los legisladores. El conjunto de documentos delinea en qué se ejercerá el gasto el próximo año, mismo que deberá ser discutido y aprobado por el Congreso de la Unión. En unas horas será de conocimiento público el contenido de los documentos. En lo que eso sucede, cabe preguntarnos qué contendrán los mismos. A continuación recopilamos lo que legisladores, funcionarios y especialistas han dicho al respecto. Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, explicó en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter que “a diferencia de la mayoría de los países de Latinoamérica, en México primero se discute y aprueba la Ley de Ingresos y luego se discute y se aprueba el gasto, lo que nos permite tener un presupuesto más realista y equilibrado”, Al respecto de los ingresos, algunos legisladores han manifestado su intención de realizar cambios importantes con respecto al pasado, pues buscan que haya un aumento de impuestos. Tal es el caso del senador Ricardo Monreal que ha planteado la urgencia de una nueva política fiscal progresiva que permita al gobierno de México afrontar la falta de recursos derivada de la pandemia de COVID-19. No obstante, al respecto, el jefe del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, contrario a lo que dice el senador, no habrá aumentos de impuestos. En entrevista para *El Contribuyente,*Guillermo Mendieta González, Integrante de la comisión técnica de auditoría fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), dijo que el tema de la Ley de Ingresos que se discutirá próximamente en el legislativo “es fundamental por los estragos económicos y de salud que la pandemia ha venido a causar.” “Es necesario obtener recursos para que otra vez se eche a andar la economía del país, pero también en ese sentido[...] debiera haber apoyos o estímulos para que se eche a andar la economía y no tanto en un tema de recaudación sino en un tema de estímulos económicos para activar la economía del país”, aseguró Mendieta González. Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, ha manifestado que el paquete económico para el próximo año prácticamente está terminado, y que éste no incluye incrementos en los impuestos para obtener mayores ingresos. Esto con referencia a las propuestas que han surgido de elevar el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a la comida con alta densidad calórica, bebidas saborizadas y cigarros. Por su parte, el presidente López Obrador adelantó que el ajuste a los impuestos para el año entrante no se aplicará conforme a la inflación. El especialista en temas fiscales Guillermo Mendieta explica que este tipo de modificaciones al IEPS podría tener un efecto recaudatorio positivo; sin embargo, aseguró, es un arma de doble filo, pues “también podría impactar al bolsillo de las personas que consumen este tipo de productos.” En este sentido, el titular de Hacienda ya mencionó que el paquete económico del 2021 no incluirá reforma fiscal, por lo que es seguro que no se creen nuevos impuestos o que se eleven. Por otro lado, el senador panista Gustavo Madero Muñoz, hace unas semanas presentó una iniciativa que busca que se hagan deducibles al 100% el consumo de alimentos en restaurantes. Con esta acción, se pretende modificar los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y generar una derrama económica a la industria restaurantera; para promover que las personas regresen a consumir en estos establecimientos, una vez que las condiciones sanitarias lo permitan. Este tipo de acciones, que no van encaminadas a la recaudación sino a la reactivación económica, son las que, a criterio de de Guillermo Mendieta, deberían aplicarse para lograr que la economía se empiece a mover y a recuperar.

“Por poner un ejemplo, esto provocaría un circulo virtuoso para que la gente vaya y consuma los alimentos en restaurantes por la deducibilidad de hasta un 100%.” —Guillermo Mendieta González del CCPM

Proceso de aprobación del Paquete Económico

El proceso de aprobación dura prácticamente mes y medio. En primer lugar, la SHCP entrega a la Cámara de Diputados el Paquete Económico. En seguida, deberá discutirse la Ley de Ingresos; la fecha limite de aprobación de ésta es el 20 de octubre. Ya aprobada en esta primera etapa, se envía al Senado de la República, donde se discutirá y aprobará a más tardar el 31 de octubre. Al aprobarse el paquete, inicia otro proceso de discusión, pero ahora del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que es discutido solamente en la Cámara de Diputados, y el cual deberá estar aprobado a más tardar el 15 de noviembre, de acuerdo con la ley. Para anticipar lo que podría considerar el gobierno federal en materia de ingresos y gastos, hay que tomar en cuenta la forma en que se han desenvuelto los rubros más importantes de los que se componen los ingresos: los impuestos y el petróleo. En el informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del segundo trimestre de 2020 se señala que los ingresos fueron del orden de 236 mil 574 millones de pesos, lo que significan 4.7% menos ingresos que en el mismo periodo de 2019, lo que es atribuible a la pandemia y el confinamiento. Además, los ingresos petroleros se derrumbaron en 41.3% en términos reales, la peor caída desde 1991. Esto último es atribuible al desplome de los precios del petróleo y a la baja en la demanda.

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