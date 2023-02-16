Saber qué es la portabilidad de nómina y las implicaciones que conlleva, es clave al hablar de la relación existente entre tú, una cuenta bancaria y el dinero que recibes de tu trabajo.

Saber qué es la portabilidad de nómina y las implicaciones que conlleva, es clave al hablar de la relación existente entre tú, una cuenta bancaria y el dinero que recibes de tu trabajo.

¿Qué es portabilidad de nómina?

Es la capacidad de cambiar tu nómina de banco; es decir, de que te depositen tu salario cada quincena como siempre, pero a través de una cuenta distinta a la que tu empleador haya definido para pagarte. Así se resume qué es portabilidad de nómina: es el derecho que tienes a elegir el banco o institución financiera en el que recibirás tu salario. Aparte de eso, el cambio de nómina se caracteriza por lo siguiente:

No tiene costo alguno.

No es necesario que se lo comuniques a tu empleador, pues no requieres su autorización.

Puedes hacerlo en cualquier momento del año, no necesitas esperar a que inicie un nuevo año fiscal o a que comience un nuevo mes.

Ahora bien, hay que ahondar más en los diferentes pasos, consciente de que si realizas todo de forma adecuada, realizar el cambio será un proceso veloz y sin obstáculos.

3 principales pasos para hacer el cambio de nómina

Recuerda que cada banco tiene un proceso específico y este podría variar ligeramente; el proceso detallado a continuación consiste en lineamientos generales al hacer un cambio de nómina.

1. Reúne los documentos necesarios

Antes de comenzar el trámite, recuerda tener a la mano estos documentos, pues te pedirán que los lleves en caso de hacer el proceso de forma presencial, que les tomes foto o los subas escaneados en caso de solicitarlo en línea:

INE vigente.

Tarjeta del otro banco (donde recibes tu nómina actual).

Comprobante de domicilio (ya sea recibo de luz, gas, agua, o el predial).

Hecho esto, puedes continuar con el proceso. También procura tener cerca otros documentos importantes como el CURP o el RFC, ya que dependiendo de la entidad financiera, podrían pedírtelos.

2. Descarga la aplicación del banco

Después, entra a la página web del banco que te interesa o descarga su aplicación en el celular, sabiendo que te pedirán crear una cuenta. Hay bancos que dan la posibilidad de crear una cuenta bancaria en línea y te facilitan un código QR, para que de forma muy fácil y rápida puedas descargar su aplicación bancaria, todo lo cual facilita mucho todo el proceso relacionado con el cambio de nómina.

3. Recibe la confirmación del cambio de nómina

Lo siguiente es que esperes recibir un correo electrónico con toda la información relacionada con tu nueva cuenta y el comprobante de la solicitud del cambio de nómina que realizaste. El tiempo que le tomará al cambio de nómina varía según el banco, aunque en muchos casos puede demorar alrededor de 48 horas el concluir la portabilidad de nómina. Ten presente que cuando quede finalizado el proceso, recibirás un SMS con la información del cambio de nómina que fue realizado. Tras algunos días de haber concretado este proceso, ya deberías percibir tu salario a través del nuevo banco que elegiste.

Recibe tu dinero como y cuando quieres

Realizar el cambio de nómina es una decisión que puedes tomar por muchos motivos, a lo mejor el otro banco ofrece mejores productos financieros, tu banca en línea actual es complicada de usar, la entidad bancaria de tu nueva cuenta tiene una gran red de cajeros, entre otras opciones. Lo que sí debes tener presente en todo momento al saber qué es portabilidad de nómina, es que hacer ese proceso es una decisión exclusivamente tuya y puedes iniciarlo en el momento que quieras.