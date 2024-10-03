La Secretaría de Hacienda amplía hasta 2026 las tasas preferenciales y desgravaciones para mercancías en la región fronteriza El 30 de septiembre de 2024, la Secretaría de Hacienda publicó un decre...

La Secretaría de Hacienda amplía hasta 2026 las tasas preferenciales y desgravaciones para mercancías en la región fronteriza El 30 de septiembre de 2024, la Secretaría de Hacienda publicó un decreto que modifica el esquema de impuestos para la región y franja fronteriza norte de México. Este decreto extiende hasta el 30 de septiembre de 2026 el tratamiento preferencial de desgravación y la tasa reducida del 5% sobre mercancías importadas en esta zona. Estos beneficios aplican a las mercancías incluidas en el decreto. Además, los registros de empresas de la frontera vigentes al momento de la publicación seguirán siendo válidos hasta el 30 de junio de 2025. No obstante, se podrá solicitar una renovación o ampliación del registro, siempre que se cumplan con las disposiciones de la Secretaría de Economía.

Vigencia

La modificación entró en vigor el mismo 30 de septiembre de 2024. Puedes consultar el decreto completo en el sitio oficial de la Secretaría de Hacienda.