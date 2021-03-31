La ex funcionaria señaló que los contribuyentes han tenido dificultades para incluir sus pérdidas fiscales de ejercicios pasados. Diana Bernal Ladrón de Guevara, ex procuradora de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), denunció en entrevista con MVS Noticias que el aplicativo para presentar la declaración anual de personas morales correspondiente a 2020 tiene fallas graves. "La semana pasada el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es un instituto que tiene más de cien años colegiando al gremio de contadores salió, en boca de su presidenta, la contadora Diamantina Perales, a decir que el aplicativo en línea, o sea la plataforma digital del SAT, presentaba serias fallas y no se podía realmente presentar en forma correcta la declaración", relató. La ex procuradora señaló que los contribuyentes han tenido dificultades para incluir sus pérdidas fiscales de ejercicios pasados, lo que en un contexto como el vivido actualmente, en que la pandemia y el confinamiento han causado una importante desaceleración de la economía, es particularmente grave. "¿Cuál es la principal falla o es la falla que siguen presentando según los contadores? Pues que no pueden, no puede el contribuyente llenar las pérdidas de 2019. Un contribuyente pudo haber tenido pérdidas en el ejercicio de 2019, las declaró en 2020, y como ahora los formatos ya están prellenados en la plataforma digital, que debía aparecer su pérdida de 2019, ya que por ley tiene hasta diez años para poder restar o amortizar su pérdida contra utilidades". Según Ladrón de Guevara, el SAT no parece admitir la magnitud del problema, pues señala que la institución ha declarado que "la plataforma está funcionando perfectamente e incluso se han presentado 24% más de declaraciones que el año pasado para el 22 de marzo". Sin embargo, admite que el SAT sí reconoce que las pérdidas fiscales no se han visto reflejadas en el sistema, aunque dando como única solución a los contribuyentes que las vuelvan a reportar. "En fin, es un problema realmente que esta conduciendo pues a una gran angustia por parte de los contribuyentes y ya el SAT dijo, incluso la matemática, su titular, Raquel Buenrostro, que definitivamente no habrá prórroga", concluyó.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.