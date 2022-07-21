La Unidad de Hacienda realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables El 7 de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), P...

La Unidad de Hacienda realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables El 7 de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, dijo que detectaron movimientos irregulares de cuentas vinculadas con el expresidente Enrique Peña Nieto. En la conferencia de prensa matutina del presidente, Gómez Álvarez explicó que derivado de las facultades con que cuenta la UIF, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de México obtuvo beneficios económicos. Con su análisis, la UIF observó que el exmandatario usó un esquema, por medio de transferencias internacionales, para recibir más de 26 millones de pesos (mdp), de la siguiente manera:

El 21 de agosto de 2019, 16 millones ocho pesos con 20 centavos.

El 20 de octubre de 2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos.

El 29 de octubre de 2021, cinco millones 718 pesos con 92 centavos.

Gómez Álvarez indicó que estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. Además, el titular de la UIF señaló que la familiar realizó los siguientes movimientos, entre el 2013 y el 2022:

Retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional.

Depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional.

De los depósitos, se destacó la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos entre esos mismos años. El titular de la UIF consideró que los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente. Al respecto, el expresidente en Twitter respondió que aclarará la situación.

En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y ... — Enrique Peña Nieto (@EPN) July 7, 2022

Puedes ver la versión estenográfica de la conferencia matutina del Presidente de México aquí / Fecha de publicación: 7 de julio de 2022.