Los marketers señalan los listicles como el formato que más citas de IA les genera (21.87%), según una encuesta de NP Digital a 1,000 profesionales. En México, donde ChatGPT y Gemini concentran casi nueve de cada diez visitas a chatbots de IA, publicar sin estructura y sin medición es dejar la visibilidad en manos de la competencia.

En México, buscar una recomendación en una IA generativa casi siempre significa preguntarle a ChatGPT. Según Statcounter, esa plataforma tiene el 75.11% del tráfico de chatbots de IA en el país, muy por encima de Google Gemini (16.7%), Microsoft Copilot (4.45%) y de Perplexity y Claude, que juntos suman menos del 4%. Al mismo tiempo, el 60% de las marcas mexicanas señala la medición del ROI como su mayor desafío en marketing digital, según el estudio Marketing Strategy & Media Investment de IAB México.

Los dos problemas están más conectados de lo que parece. NP Digital, la agencia cofundada por Neil Patel, encuestó a 1,000 marketers a nivel global sobre qué contenido les genera citas en la IA y en qué etapa está su estrategia de búsqueda con IA. Los resultados muestran que el contenido que no se puede medir y el contenido que la IA no cita suelen tener el mismo origen. La encuesta no tiene un corte específico para México, pero sirve como punto de partida para revisar cómo trabajan hoy los equipos de contenido del país.

Por qué ChatGPT es la primera prioridad de GEO en México

Una marca mexicana con recursos de contenido limitados obtiene más visibilidad si optimiza primero para ChatGPT que si reparte el esfuerzo entre cinco plataformas con audiencias muy distintas. Con tres de cada cuatro visitas a chatbots de IA en el país, ChatGPT es hoy el canal que más pesa en el descubrimiento de marcas mediante IA en México.

La percepción global todavía no refleja esa concentración. En la encuesta de NP Digital, el 49% de los marketers cree que Google dominará la búsqueda en el futuro y solo el 17% apuesta por ChatGPT. Para una marca mexicana, esa diferencia entre lo que se espera y lo que ya ocurre es una ventana: mientras gran parte del mercado sigue optimizando solo para Google, ChatGPT ya concentra la mayor parte de la demanda de IA del país.

Qué formatos dice la encuesta que cita la IA

La encuesta de NP Digital comparó nueve tipos de contenido propio: listicles y roundups, artículos, páginas de producto, páginas de categoría y hub, homepage y páginas de perfil, páginas de discusión y comunidad, guías how-to, páginas de comparación y alternativas, y otros tipos de página.

Formato Citas de IA según los marketers encuestados Listicles y roundups 21.87% Artículos 16.68% Páginas de producto 13.66% Páginas de comparación y alternativas 2.5%

Los formatos estructurados, que la IA puede extraer con facilidad, encabezan la lista, pero ninguno concentra la mayoría de las citas. Por eso, una estrategia que combina varios formatos tiene más probabilidades de ser citada que una que apuesta todo a un solo tipo de pieza.

Tres errores que frenan el ROI y la visibilidad en IA

Formatos que la IA no puede extraer

El contenido escrito como prosa larga, sin jerarquía ni datos con fuente, es difícil de citar para un modelo de lenguaje. En la encuesta de NP Digital, las páginas de comparación apenas llegan al 2.5% de las citas que reportan los marketers, muy por debajo de los listicles.

Para una marca mexicana, ese hueco es una oportunidad. Una comparativa bien construida responde exactamente el tipo de pregunta que un usuario le hace a ChatGPT cuando evalúa opciones, y hoy pocas marcas las publican.

Publicar sin medir

Según la encuesta “How Mature Is Your AI Search Strategy?” de NP Digital, solo el 14% de los marketers ya mide su visibilidad en IA (9%) o la integró por completo a su estrategia de SEO (5%). El 58% sigue en una etapa temprana: el 18% aún no la discute, el 7% apenas la investiga y el 33% está probando nuevas tácticas de SEO.

Medir la visibilidad en IA significa seguir el AI Visibility Score, que es el porcentaje de respuestas de IA sobre una categoría en las que aparece la marca. Un equipo que reporta sesiones y páginas vistas, y no leads calificados, costo de adquisición ni ingresos atribuibles, no puede responder la pregunta que IAB México identifica como el principal desafío del mercado.

SEO y GEO en equipos separados

Para construir autoridad de marca ante los modelos de lenguaje, el 94% de los marketers encuestados por NP Digital prioriza las reseñas de clientes y el 93% la creación de contenido, mientras que el 20% considera muy importantes los backlinks. La conclusión no es que la autoridad externa haya dejado de importar, sino que para la IA pesa más que la marca sea mencionada en fuentes confiables que el enlace en sí.

Cuando SEO y contenidos trabajan por separado, el resultado son piezas que posicionan en Google pero que la IA no extrae. Las marcas que lo resuelven incluyen los criterios de GEO en el brief de cada pieza, no como una revisión final.

Checklist para revisar tu equipo de contenido

Qué revisar Señal de que el contenido es medible y citable Señal de alerta Qué se reporta Leads calificados, CAC, LTV Sesiones, me gusta, impresiones Conexión con ventas Integración con CRM y atribución por canal Contenido aislado del funnel Cómo se escribe FAQ, tablas, datos con fuente Prosa larga sin jerarquía Dónde está la estrategia Documentada por escrito De palabra o inexistente Cada cuánto se revisa Mensual, con ajuste trimestral Sin ciclo definido

El problema de medición no es solo mexicano. Según el reporte State of Marketing de HubSpot, medir el ROI es el principal desafío para los marketers a nivel global (33% de los encuestados). IAB México llega a la misma conclusión para el mercado local.

Cómo pasar de publicar a medir

El cambio consiste en invertir el orden de las decisiones: primero el resultado de negocio que debe lograr la pieza, después el formato que sirve a ese resultado y a la citabilidad en ChatGPT, y al final la redacción. Antes de que una pieza entre a producción, el equipo debería tener por escrito cuatro respuestas:

La conversión que debe generar. Cómo se registra esa conversión en el CRM. La ventana de atribución que se va a usar. La persona que revisa los resultados cada mes.

No requiere más presupuesto ni tecnología nueva. Requiere documentar esas respuestas antes de publicar, no después.

Preguntas frecuentes sobre contenido, ROI e IA en México

¿Qué tipo de contenido cita más ChatGPT?

Según los marketers encuestados por NP Digital, los listicles y roundups son el formato que más citas de IA les genera (21.87%), seguidos de los artículos (16.68%) y de las páginas de producto (13.66%). En general, la IA cita con más facilidad el contenido con respuestas directas, tablas y datos con fuente.

¿El marketing de contenidos sigue siendo útil si la IA ya genera respuestas?

Sí. Los modelos de lenguaje necesitan fuentes, y citan contenido con datos originales, perspectiva experta y estructura clara. El contenido genérico generado por IA sin revisión editorial no tiene esa ventaja.

¿Cómo saber si el contenido genera ROI real?

Cuando cada pieza se puede rastrear hasta una conversión, un lead o una reducción del costo de adquisición (CAC). Para eso, el contenido tiene que estar integrado con el CRM y con un modelo de atribución por canal.

¿Cuánto tarda en verse el resultado?

Depende de la competencia del sector y de la autoridad previa del sitio. Las primeras señales de posicionamiento suelen aparecer a los pocos meses, y el ROI medible requiere una estrategia sostenida durante más tiempo.

El contenido que no se mide tampoco se cita

Las marcas mexicanas no tienen un problema de volumen: publican seguido. El problema es que buena parte de esa producción no está conectada a un CRM que demuestre si generó ventas ni estructurada para que ChatGPT la use como fuente. Las dos fallas nacen de lo mismo: nadie definió antes de publicar qué debía lograr cada pieza. Las marcas que lo definan primero serán las que la IA recomiende en su categoría.