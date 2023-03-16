Las erogaciones en efectivo, a diferencia de las transferencias electrónicas, no dejan suficientes medios fehacientes para demostrar que en efecto se realizó el pago Las deducciones son los gastos ...

Las erogaciones en efectivo, a diferencia de las transferencias electrónicas, no dejan suficientes medios fehacientes para demostrar que en efecto se realizó el pago Las deducciones son los gastos que los contribuyentes tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables. Es decir, son cantidades que se pueden restar a los ingresos, que son la base sobre la que se aplica la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Lo anterior se hace para disminuir el pago del ISR que tienen que realizar los contribuyentes como parte de su declaración anual, o para generar un saldo a favor o aumentarlo. De acuerdo con la consultora Fiscalia, uno de los requisitos esenciales para la deducción de gastos es el hecho de que estos sean pagados con un medio distinto a efectivo cuando el monto de la erogación sea superior a 2,000 pesos. Esto lo establece el Artículo 27, fracción III, de la Ley del ISR.

Sueldos y salarios pagados en efectivo deducibles

Tratándose de salarios existe una excepción a este precepto. El Artículo 43 del Reglamento de la Ley del ISR señala que las erogaciones efectuadas por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, pagadas en efectivo podrán ser deducibles. Lo anterior bajo condición de que cumplan con todos los requisitos que señalan las disposiciones fiscales para la deducibilidad de dicho concepto, particularmente la obligación de emitir el CFDI o factura electrónica, correspondiente por concepto de nómina. "El pago de sueldos y salarios y demás prestaciones que deriven de la relación laboral podrán ser pagados en efectivo, siempre que —además de cumplir con los demás requisitos como retención y entero de ISR, cálculo anual cuando proceda, etc.— se cumpla con la emisión del CFDI de nómina, en su versión actualizada al realizar el pago correspondiente", señala el especialista Alejandro Bolaños, del blog Soy Conta. El contador expuso algunos aspectos adicionales que se deben cuidar para esta deducción:

Que se haya retenido y enterado el ISR a las autoridades fiscales.

Que estén debidamente registradas en contabilidad.

Validar que los CFDI de nómina hayan sido timbrados correctamente y en su versión actualizada.

Evidencia de que el trabajador recibió su pago

Fiscalia advirtió que las erogaciones en efectivo, a diferencia de las transferencias electrónicas, no dejan suficientes medios fehacientes para demostrar que en efecto se realizó el pago. Lo anterior es importante por dos motivos:

Se tiene menor documentación para sostener la materialidad de los hechos;

La documentación puede no ser suficiente frente a un tribunal de lo laboral al momento de demostrar el salario efectivo del trabajador.

Por eso, recomienda recabar información que sirva como evidencia de que el trabajador recibió su pago. El instrumento más común para ello es la firma de recibo del salario.