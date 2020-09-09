La SHCP actualizó el listado de los contribuyentes digitales al 31 de agosto, entre las plataformas dadas de alta ante el SAT se encuentran Airbnb, Apple, Spotify y Zoom Una vez que se cumplió el plazo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a las plataformas digitales para comenzar a cobrar impuestas, las empresas que ofrecen este tipo de servicios tienen que darse de alta en el registro federal de contribuyentes, mejor conocido como RFC. Hasta el momento hay 35 empresas digitales registradas, sendo las más recientes Airbnb, Apple, Spotify y Zoom. El listado completo de plataformas digitales registradas ante el RFC es el siguiente:
Denominación o Razón Social Nombre comercial RFC Ciudad y País de origen Fecha de inscripción en el RFC
1 Airbnb Ireland Unlimited Company Airbnb Ireland Unlimited Company AIU120412G29 Irlanda 21/07/2020
2 Alexa Internet Alexa Internet AIN970501J32 Estados Unidos de América 09/06/2020
3 Amazon Services Europe S.A R.L. Amazon Services Europe S.A R.L. ASE030509UJ6 Gran Ducado de Luxemburgo 24/06/2020
4 Amazon Services International, INC. Amazon Services International, INC. ASI030624312 Estados Unidos de América 09/06/2020
5 Amazon.com Service LLC Amazon.com Services LLC ASL020118JS5 Estados Unidos de América 09/06/2020
6 Apple Services LATAM, LLC Apple ASL1908207Z2 Estados Unidos de América 30/07/2020
7 Bloomberg Finance L.P. Bloomberg Finance L.P. BFL070605UE0 Estados Unidos de América 25/06/2020
8 Carrentals.com,Inc Carrentals.com CIN141104QJ1 Estados Unidos de América 07/07/2020
9 Claro Video, LLC Claro Video CVL0609272C7 Estados Unidos de América 22/07/2020
10 Coursera, Inc. Coursera, Inc. CIN111007CZ8 Estados Unidos de América 13/07/2020
11 DiDi Mobility Information Technology PTE. LTD. DiDi Mobility Information Technology PTE. LTD. DMI1712045J9 República de Singapur 04/09/2019
12 Expedia Lodging Partner Services SARL Expedia Lodging Partner Services SARL ELP091201J49 Confederación Suiza 25/08/2020
13 Expedia LX Partner Business, INC. Expedia Local Expert ELP151211DD5 Estados Unidos de América 08/07/2020
14 Expedia, INC. Expedia EIN131115UE7 Estados Unidos de América 22/06/2020
15 Facebook Payments International Limited Facebook Payments International Limited FPI110310M26 Irlanda 17/08/2020
16 Faceboook Technologies Ireland Limited Faceboook Technologies Ireland Limited FTI141010SU2 Irlanda 18/08/2020
17 Fender Digital LLC Fender Digital LLC FDL151231HH2 Estados Unidos de América 06/08/2020

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/beneficiarios-de-microcreditos-a-la-palabra-deben-empezar-a-pagar-este-mes/
18 HBO Digital Latin America LLC HBO Digital Latin America LLC HDL170310NP7 Estados Unidos de América 16/07/2020
19 Homeaway UK LIMITED Homeaway HUL9601305U0 Reino Unido 23/06/2020
20 Homeaway.com, INC. Homeaway.com, INC. HIN050121KJ5 Estados Unidos de América 23/06/2020
21 Huawei Services (Hong Kong) CO., Limited Huawei Services (Hong Kong) CO., Limited HSH1004271Z0 Hong Kong 15/07/2020
22 IMDb.com, INC. IMDb.com, INC. IIN071205L63 Estados Unidos de América 29/06/2020
23 Linkedin Ireland Unlimited Company Linkedin LIU091111UIA Irlanda 29/07/2020
24 Microsoft Corporation Microsoft Corporation MCO091123MR8 Estados Unidos de América 02/06/2020
25 Moco Studios Private Limited Moco Studios Private Limited MSP1712191HA República de Singapur 16/07/2020
26 NBA Properties, INC. NBA Properties, INC. NPI670830GU1 Estados Unidos de América 26/08/2020
27 Netflix International B.V. Netflix International B.V. NIB110729FX4 Reino de los Países Bajos 01/06/2020
28 Rebuilding Technology PTE. LTD Rebuilding Technology PTE. LTD RTP181221NE7 República de Singapur 04/09/2019
29 Roku, INC. Roku, INC. RIN080201H69 Estados Unidos de América 10/07/2020
30 Social Online Payments Limited Social Online Payments Limited SOP110313V65 Irlanda 27/08/2020
31 Spotify AB Spotify AB SAB060412Q81 Reino de Suecia 20/07/2020
32 The Mind Hub Company, S.L. The Mind Hub Company, S.L. MHC190614CM6 Reino de España 09/07/2020
33 Uber B.V. Uber B.V. UBV121024TN8 Reino de los Países Bajos 10/07/2019
34 Verticales Intercom, Sociedad Limitada Verticales Intercom, Sociedad Limitada VIL071126SJ6 Reino de España 09/07/2020
35 Zoom Video Communications, INC. Zoom Video Communications, INC ZVC110421C76 Estados Unidos de América 17/06/2020

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/estiman-desercion-de-40-de-alumnos-de-universidades-privadas-piden-exentar-iva-e-isr-en-colegiaturas/ Con información del DOF.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.