La SHCP actualizó el listado de los contribuyentes digitales al 31 de agosto, entre las plataformas dadas de alta ante el SAT se encuentran Airbnb, Apple, Spotify y Zoom Una vez que se cumplió el plazo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a las plataformas digitales para comenzar a cobrar impuestas, las empresas que ofrecen este tipo de servicios tienen que darse de alta en el registro federal de contribuyentes, mejor conocido como RFC. Hasta el momento hay 35 empresas digitales registradas, sendo las más recientes Airbnb, Apple, Spotify y Zoom. El listado completo de plataformas digitales registradas ante el RFC es el siguiente:
|Denominación o Razón Social
|Nombre comercial
|RFC
|Ciudad y País de origen
|Fecha de inscripción en el RFC
|1
|Airbnb Ireland Unlimited Company
|Airbnb Ireland Unlimited Company
|AIU120412G29
|Irlanda
|21/07/2020
|2
|Alexa Internet
|Alexa Internet
|AIN970501J32
|Estados Unidos de América
|09/06/2020
|3
|Amazon Services Europe S.A R.L.
|Amazon Services Europe S.A R.L.
|ASE030509UJ6
|Gran Ducado de Luxemburgo
|24/06/2020
|4
|Amazon Services International, INC.
|Amazon Services International, INC.
|ASI030624312
|Estados Unidos de América
|09/06/2020
|5
|Amazon.com Service LLC
|Amazon.com Services LLC
|ASL020118JS5
|Estados Unidos de América
|09/06/2020
|6
|Apple Services LATAM, LLC
|Apple
|ASL1908207Z2
|Estados Unidos de América
|30/07/2020
|7
|Bloomberg Finance L.P.
|Bloomberg Finance L.P.
|BFL070605UE0
|Estados Unidos de América
|25/06/2020
|8
|Carrentals.com,Inc
|Carrentals.com
|CIN141104QJ1
|Estados Unidos de América
|07/07/2020
|9
|Claro Video, LLC
|Claro Video
|CVL0609272C7
|Estados Unidos de América
|22/07/2020
|10
|Coursera, Inc.
|Coursera, Inc.
|CIN111007CZ8
|Estados Unidos de América
|13/07/2020
|11
|DiDi Mobility Information Technology PTE. LTD.
|DiDi Mobility Information Technology PTE. LTD.
|DMI1712045J9
|República de Singapur
|04/09/2019
|12
|Expedia Lodging Partner Services SARL
|Expedia Lodging Partner Services SARL
|ELP091201J49
|Confederación Suiza
|25/08/2020
|13
|Expedia LX Partner Business, INC.
|Expedia Local Expert
|ELP151211DD5
|Estados Unidos de América
|08/07/2020
|14
|Expedia, INC.
|Expedia
|EIN131115UE7
|Estados Unidos de América
|22/06/2020
|15
|Facebook Payments International Limited
|Facebook Payments International Limited
|FPI110310M26
|Irlanda
|17/08/2020
|16
|Faceboook Technologies Ireland Limited
|Faceboook Technologies Ireland Limited
|FTI141010SU2
|Irlanda
|18/08/2020
|17
|Fender Digital LLC
|Fender Digital LLC
|FDL151231HH2
|Estados Unidos de América
|06/08/2020
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|18
|HBO Digital Latin America LLC
|HBO Digital Latin America LLC
|HDL170310NP7
|Estados Unidos de América
|16/07/2020
|19
|Homeaway UK LIMITED
|Homeaway
|HUL9601305U0
|Reino Unido
|23/06/2020
|20
|Homeaway.com, INC.
|Homeaway.com, INC.
|HIN050121KJ5
|Estados Unidos de América
|23/06/2020
|21
|Huawei Services (Hong Kong) CO., Limited
|Huawei Services (Hong Kong) CO., Limited
|HSH1004271Z0
|Hong Kong
|15/07/2020
|22
|IMDb.com, INC.
|IMDb.com, INC.
|IIN071205L63
|Estados Unidos de América
|29/06/2020
|23
|Linkedin Ireland Unlimited Company
|LIU091111UIA
|Irlanda
|29/07/2020
|24
|Microsoft Corporation
|Microsoft Corporation
|MCO091123MR8
|Estados Unidos de América
|02/06/2020
|25
|Moco Studios Private Limited
|Moco Studios Private Limited
|MSP1712191HA
|República de Singapur
|16/07/2020
|26
|NBA Properties, INC.
|NBA Properties, INC.
|NPI670830GU1
|Estados Unidos de América
|26/08/2020
|27
|Netflix International B.V.
|Netflix International B.V.
|NIB110729FX4
|Reino de los Países Bajos
|01/06/2020
|28
|Rebuilding Technology PTE. LTD
|Rebuilding Technology PTE. LTD
|RTP181221NE7
|República de Singapur
|04/09/2019
|29
|Roku, INC.
|Roku, INC.
|RIN080201H69
|Estados Unidos de América
|10/07/2020
|30
|Social Online Payments Limited
|Social Online Payments Limited
|SOP110313V65
|Irlanda
|27/08/2020
|31
|Spotify AB
|Spotify AB
|SAB060412Q81
|Reino de Suecia
|20/07/2020
|32
|The Mind Hub Company, S.L.
|The Mind Hub Company, S.L.
|MHC190614CM6
|Reino de España
|09/07/2020
|33
|Uber B.V.
|Uber B.V.
|UBV121024TN8
|Reino de los Países Bajos
|10/07/2019
|34
|Verticales Intercom, Sociedad Limitada
|Verticales Intercom, Sociedad Limitada
|VIL071126SJ6
|Reino de España
|09/07/2020
|35
|Zoom Video Communications, INC.
|Zoom Video Communications, INC
|ZVC110421C76
|Estados Unidos de América
|17/06/2020
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