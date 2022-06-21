La Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León pidió al SAT que brinde un trato preferente a las personas mayores o con alguna discapacidad en el trámite de la Constancia de Situación Fiscal La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) exigió a la autoridad fiscal en Nuevo León que adopte medidas en la atención de los adultos mayores o en situación de vulnerabilidad para el tramite de su Constancia de Situación Fiscal. De acuerdo con Milenio, la comisión instó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en dicho estado, para que se generen estrategias adicionales para reducir las filas y brindar un trato preferente a las personas mayores o con alguna discapacidad. “En distintas reuniones con organizaciones de la sociedad civil y con la población en general, la CEDH ha sido receptora de las problemáticas que han tenido las personas trabajadoras y, en especial, los grupos en situación de vulnerabilidad, para cumplir con esta obligación fiscal" se lee en el pronunciamiento de la Comisión. Asimismo, el documento señala que es importante que la instancia federal proporcione condiciones para la observancia de la Constancia, con un enfoque de respeto a los derechos humanos.

Constancia de Situación Fiscal generó caos

Antes de que el fisco emitiera una prórroga de seis meses para seguir usando la factura electrónica en su versión 3.3, entre los contribuyentes se generó caos y desinformación, que hicieron filas en las oficinas del SAT por varias horas para conseguir este documento que les fue exigido en sus empresas. Recientemente, el SAT anunció una nueva prórroga para la obligatoriedad de la version 4.0 de los Comprobantes Digitales Fiscales por Internet (CFDI) hasta el 1 de enero de 2023, debido a que la autoridad fiscal se vio superada para enfrentar la alta demanda de constancias fiscales. “Se creó una situación de pánico en la población que trabaja, porque el fisco había establecido como límite el 1 de julio para obligar a los contribuyentes a emitir sus facturas con el CFDI 4.0”, indicó a Reforma, Jesús Mendoza Carapia, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de Nuevo León. Por su parte, Jesús Rodríguez Ambriz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) afirmó que todos los servicios como atención telefónica, los aplicativos y el chat uno a uno estaban saturados, por lo que al contribuyente no le quedó de otra más que ir de manera presencial al SAT. El contador público, Enrique Becerra, admitió que con la extensión de plazo hasta enero de 2023, el SAT podrá tener mayor control de los ingresos y egresos de los trabajadores**,** pues existen casos en donde la discrepancia fiscal se presenta por falta de información en percepciones.