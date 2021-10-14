Recientemente se anunció el inicio de las funciones registrales a nivel nacional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Centro Laboral). El 13 de octubre, la Secretaría del Trabajo ...

Recientemente se anunció el inicio de las funciones registrales a nivel nacional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Centro Laboral). El 13 de octubre, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó el Acuerdo por el que se hace del conocimiento el inicio de las funciones registrales a nivel nacional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Centro Laboral).

¿Qué es el Centro Laboral?

El Centro Laboral es el nuevo organismo público descentralizado que llevará los registros de sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional. Este organismo vigilará que se respeten los derechos sindicales y los intereses colectivos de los trabajadores. Además, será el responsable de la conciliación en conflictos individuales y colectivos de trabajo de competencia federal.

¿Cuándo inicia sus funciones registrales?

El documento se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece lo siguiente:

Primero. Se inician las funciones registrales del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en materia sindical, de contratos colectivos de trabajo y sus convenios de revisión contractual y salarial, reglamentos interiores de trabajo, así como todos los procesos administrativos relacionados, en las siguientes entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán; en consecuencia, le corresponderá conocer dichas funciones a nivel nacional a partir del tres de noviembre de 2021.

Segundo. Se hace del conocimiento a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas señaladas en el artículo Primero de este acuerdo, para que, en el ámbito de su competencia, suspendan las funciones registrales anteriormente detalladas, a partir del tres de noviembre de 2021.

Así que el 3 de noviembre inician las funciones registrales a nivel nacional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

¿Cuáles son las facultades del Centro Laboral?

El Centro Laboral tendrá las siguientes facultades:

Auxiliará a sindicatos y trabajadores en la verificación de nuevos procedimientos de democracia sindical. Llevará la conciliación prejudicial de competencia federal. Realizará el registro a nivel nacional de:

- Organizaciones sindicales.

- Contratos colectivos de trabajo.

- Contratos-ley.

- Reglamentos interiores de trabajo y otros procedimientos relacionados.

Puedes ver el acuerdo que publicó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral aquí / Fecha de publicación: 13 de octubre de 2021.

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