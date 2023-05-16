El suscriptor o receptor de los servicios no tiene los medios para hacer exigible a la plataforma la emisión del comprobante fiscal En junio 1 de 2020 entró en vigor el esquema de impuestos para plataformas digitales. Uno de estos esquemas es la obligación de las compañías extranjeras de cobrar impuesto al valor agregado (IVA) por los servicios que se proporcionen mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de internet u otra red. De acuerdo con la consultora Fiscalia, las empresas extranjeras que presten estos servicios digitales están obligadas a emitir un comprobante fiscal electrónico con el IVA desglosado. Es decir, una especie de factura. Pero la consultora explica que no necesariamente tienen que emitir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, como el que expiden los contribuyentes en México, aunque sus características están aún por darse a conocer. Así que las compañías extranjeras, como Spotify, están obligadas a emitir comprobantes fiscales electrónicos con el desglose del IVA. Para el caso de Netflix, se aclaró que posterior a su registro como plataforma digital extranjera, constituyó una empresa en México, pasando así a ser una persona moral mexicana, sujeta a las obligaciones de cualquier persona moral. Desde el inicio, la implementación del nuevo esquema generó polémica, porque a través de redes sociales se exhibían casos de compañías extranjeras negándose a emitir una factura con el IVA desglosado para estos efectos. Foto: Shuttestock Fiscalia advierte que no existe una sanción por el incumplimiento de la obligación mencionada. Ni la Ley del IVA ni el Código Fiscal de la Federación (CFF) prevén sanciones para las empresas extranjeras que no expidan los comprobantes fiscales referidos. Por eso, el suscriptor o receptor de estos servicios no tiene los medios para hacer exigible la emisión del comprobante fiscal. Esto coloca a los usuarios mexicanos de estos servicios en una posición de vulnerabilidad jurídica en este tipo de operaciones.

Con información de Fiscalia.