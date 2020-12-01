Hasta el momento, lo que parece seguro en las discusiones sobre subcontratación es que se eliminará el insourcing. A lo largo de la semana pasada, representantes del gobierno federal y la iniciativ...

Hasta el momento, lo que parece seguro en las discusiones sobre subcontratación es que se eliminará el insourcing. A lo largo de la semana pasada, representantes del gobierno federal y la iniciativa privada sostuvieron un diálogo sobre la iniciativa de reforma a la subcontratación, o outsourcing. El objetivo de estas mesas de trabajo era llegar a un acuerdo donde se mantuviera esa figura laboral, pero asegurando que no se abusaría de los trabajadores ni se usaría para evasión fiscal. Esta semana, la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, dijo creer que sí había “margen para hacer algunas adecuaciones” a la iniciativa. “Hemos escuchado al sector empresarial, han sido diálogos muy productivos, entender algunas problemáticas. No queremos, bajo ninguna circunstancia, dañar a las empresas, pero sí queremos poner orden”, dijo.

La funcionaria explicó que el objetivo de la iniciativa es impedir que se simulen relaciones laborales. Dijo que no se plantea prohibir la subcontratación de servicios especializados o aquellos que den valor agregado.

Parece que no hay acuerdo

Sin embargo, parece que las partes no han podido llegar a un acuerdo final. Varios representantes del sector empresarial han reportado que todavía no hay consenso. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo a Milenio que todavía no tienen una conclusión, aunque se mantiene optimista. También aclaró que al final de esta semana espera que las opiniones de los empresarios se empiecen a tomar en cuenta dentro de la reforma. Por último, el líder de CCE dijo que estos puntos y acuerdos solamente tienen que ver con las mesas de trabajo de Palacio Nacional. Es decir, los empresarios todavía no saben qué pasará en el Congreso con la votación y cómo esto afectaría la iniciativa. En este sentido, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados movió la discusión para la sesión del próximo jueves. Los diputados habían acordado iniciar la votación la semana pasada; sin embargo, la movieron para incluir los puntos derivados de las mesas de trabajo.

Se eliminaría insourcing

En entrevista con el mismo medio, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo que el único punto en concreto al que han llegado es la eliminación del insourcing. Ésta es una forma de subcontratación donde dentro de un mismo grupo se crea una empresa para la administración de la nómina. Este tipo de subcontratación permite a la empresa dar prestaciones laborales diferenciadas y excluir a los trabajadores del reparto de utilidades. Cervantes dijo que otros temas como el reparto de utilidades y la entrada en vigor todavía no se han finalizado. El líder de la Concamin dijo que estos temas se revisarán el próximo jueves. Con información de Milenio y Reforma https://www.milenio.com/politica/pacto-de-ip-y-gobierno-eliminar-insourcing https://www.reforma.com/pactan-eliminar-subcontratacion/ar2081030?v=4 TAMBIÉN TE PPUEDE INTERESAR: https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/por-estas-razones-la-reduccion-de-impuestos-en-la-frontera-sur-no-servira-segun-especialista/

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