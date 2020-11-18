Dos de los candidatos ya habían sido rechazados por el senado por no cumplir los requisitos legales. El 30 de abril de 2019 terminó el segundo periodo de la procuradora Diana Bernal de Guevara. Des...

Dos de los candidatos ya habían sido rechazados por el senado por no cumplir los requisitos legales. El 30 de abril de 2019 terminó el segundo periodo de la procuradora Diana Bernal de Guevara. Desde entonces la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) está sin procurador. El titular en funciones de la dependencia actualmente es Luis Alberto Placencia. El procurador, según marca la Ley de la Prodecon, lo selecciona el Senado de entre una terna de candidatos propuestos por el presidente. Anteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había propuesto una terna de candidatos, pero fueron rechazados por el Senado por no cumplir con los requisitos que marca la Ley de la Prodecon. En concreto, los puntos contenidos en la ley que los candidatos no reunían son los siguientes:

Poseer título y cédula profesional de licenciado en Derecho, o en alguna carrera afín a la materia tributaria. Contar con experiencia acreditada en materia fiscal. Cuando menos por un término de cinco años inmediatos anteriores a su designación. No haber ocupado la posición de secretario o subsecretario de Estado, o titular de alguna entidad paraestatal en el Gobierno Federal. Ni haber sido funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto en los últimos tres años previos a su nombramiento.

AMLO propone otra terna para la Prodecon

El presidente puso a consideración del Senado de la República una nueva terna de candidatos para encabezar la dependencia gubernamental. Dos de los candidatos que la componen son reciclados, pues ya formaban parte de la terna anteriormente rechazada por los senadores. La (no tan) nueva terna de candidatos está compuesta porRafael Chong Flores, Martha Patricia Jiménez Oropeza y Carlos Alberto Puga Bolio. De ellos, sólo Chong Flores no había sido propuesto con anterioridad. Martha Patricia Jiménez Oropeza tiene una maestría en Auditoría por la Universidad Autónoma de México con sede en Tabasco y es licenciada en Administración de Empresas. Actualmente es coordinadora administrativa de la dirección general del Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También fue directora general adjunta de administración y finanzas para Banca de Desarrollo Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior. Fue senadora de Tabasco con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Carlos Alberto Puga Bolio

Carlos Alberto Puga Bolio se licenció en derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán. Es director de área del corredor interocéanico Istmo de Tehuantepec para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Fue director jurídico de normatividad para el desarrollo de las zonas económicas especiales.

Rafael Chong Flores

Chong Flores es el único nombre nuevo en la lista. Es licenciado en Derecho por la UNAM y actualmente se desempeña como coordinador general jurídico y consultivo de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Es interesante destacar que Chong Flores está en una búsqueda activa de ampliar sus horizontes profesionales, pues también forma parte de la terna de candidatos para encabezar la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México y recientemente fue propuesto por el presidente dentro de la terna a director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, creado con la reforma laboral de 2019. En esa tentativa fue rechazado por el Senado.

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