En redes sociales se está denunciando la venta de citas para la realización de trámites en el SAT, y los precios oscilan entre 200 y hasta los 2,000 pesos Parece que el Servicio de Administración T...

En redes sociales se está denunciando la venta de citas para la realización de trámites en el SAT, y los precios oscilan entre 200 y hasta los 2,000 pesos Parece que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sigue sin resolver el problema de la venta de citas. De acuerdo con una nota publicada por El Universal, a través de redes sociales se está denunciando la venta de citas para la realización de trámites en el SAT, que oscilan entre 200 y hasta los 2,000 pesos. Según el usuario "Sat Trámites", cobra 200 pesos por cita en el SAT en cualquier estado de la república. Mientras que la cibernauta Araceli expuso un caso de un conocido a quien le cobraron 2,000 pesos para poder asistir a las oficinas de la autoridad fiscal. https://twitter.com/sat\_tramites/status/1530259566612602881?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1530259566612602881%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_&ref\_url=https%3A%2F%2Fd-14859943231613640906.ampproject.net%2F2205191749000%2Fframe.html

Me acaba de decir un amigo que le cobraron $2000 para poder sacar su la contraseña en el SAT y validar el RFC de su hijo Creo que las citas virtuales y eternas, tienen Plan con maña, para que la corrupción impere adentro — Cheli’s. # (@Araceli27314484) May 31, 2022

Además, la nota indica que hay usuarios quienes pidieron al SAT dar seguimiento a las denuncias sobre la venta de las citas, porque suponen que que sus trabajadores podrían estar coludidos con esta actividad ilícita.

El SAT pide no vender ni comprar citas

El Universal informó que el SAT pidió a los contribuyentes no vender ni comprar citas. Sin embargo, señaló que los usuarios reclamaron que desde hace meses han solicitado asistir personalmente en las oficinas y no han tenido éxito. Entre los comentarios que publicaron los usuarios de redes se encuentran los siguientes:

Llevo 8 meses tratando de conseguir una cita para cancelar el RFC de un familiar que falleció.

"No las vende" pero promueve su venta al limitar los periodos para obtenerlas.

Es muy sencillo y está en sus manos.