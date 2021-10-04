Datos del IMSS demuestran una pérdida de 900 mil empleos para los trabajadores tras la reforma al outsourcing

Datos del IMSS demuestran una pérdida de 900 mil empleos para los trabajadores tras la reforma al outsourcing

De acuerdo con una estimación de ManpowerGroup, cerca de 900 mil trabajadores subcontratados perdieron su empleo tras la reforma al outsourcing. Los datos del IMSS muestran que antes de la reforma había un registro de 5.2 millones de trabajadores en subcontratación. Tras la reforma, los datos del IMSS muestran otra cosa:

4.3 millones de trabajadores mantuvo su empleo.

De ese monto, 2.7 millones lo mantuvo con un patrón distinto.

Por otro lado, 1.6 millones de trabajadores mantuvo su empleo, pero bajo una empresa de subcontratación.

Esto implica que el 17% de los trabajadores subcontratados no encontraron nuevo empleo tras la reforma. Hay que recordar que desde antes de que aceptara la reforma, Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) estimaba el siguiente escenario:

El 60% de las compañías negociaría con los empleados para contratarlos bajo un esquema informal.

Sólo el 30% de las empresas incorporaría a su nómina a todos los trabajadores que tiene subcontratados.

Mientras que el 10% restante optaría por la desvinculación laboral.

En entrevista con El Financiero, Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup, dijo que las empresas registradas en el REPSE conservaron al 31% del personal antes subcontratado con la entrada en vigor de la reforma. Por último, Márquez señaló que todavía no se ha visto un resultado crucial de la reforma en la creación de empleos formales. Sin embargo, a partir del 1 de septiembre se puede empezar a estudiar el impacto que tendrá la reforma, ya que se conocen los cambios que tuvo en la dinámica del panorama laboral. Con información de El Financiero y El Sol de México https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/30/900-mil-personas-subcontratadas-pierden-empleo-tras-reforma-manpowergroup/ https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/sin-empleo-900-mil-personas-por-reforma-outsourcing-manpower-7279435.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.