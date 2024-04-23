El presidente de AMECH revela que las empresas continúan evadiendo la ley post-reforma, usando artimañas como sindicatos y pagos por honorarios

Fernando Bermúdez, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH), expuso la persistencia de prácticas ilegales en las empresas, tres años después de la reforma de subcontratación. En entrevista con Reforma, según Bermúdez, la reforma no ha logrado su objetivo principal de evitar estas prácticas ilegales debido a la alta creatividad para evadir leyes y responsabilidades por parte de las empresas. Muchas recurren a esquemas como los asimilados a salarios, sindicatos o pagos por honorarios. Además, Bermúdez señaló que muchas empresas aún están en proceso de aprendizaje sobre los servicios subcontratables. En cuanto a la supervisión, mencionó que la autoridad laboral se enfoca en las empresas registradas en el REPSE, pero ha ignorado a las operaciones informales. Bermúdez propuso buscar modelos legales que faciliten la contratación de personal, evitando así las malas prácticas. Por otro lado, apoyó los cambios legislativos en materia laboral pero destacó la importancia de otorgar tiempo para su asimilación por parte de las empresas. Expresó preocupación sobre la sostenibilidad de las operaciones, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, ante reformas como la ampliación de vacaciones, reducción de jornada laboral o aumento del aguinaldo. En otro tema, Bermúdez respaldó la ampliación del permiso de paternidad con goce de sueldo, argumentando que beneficiaría tanto a padres como madres en el equilibrio entre vida laboral y personal.