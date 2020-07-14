El personal encargado de las guarderías recibió capacitación de manera virtual sobre el COVID-19, pero si hay contagios, la guardería suspenderá actividades. El IMSS anunció la reapaertura de las g...

El personal encargado de las guarderías recibió capacitación de manera virtual sobre el COVID-19, pero si hay contagios, la guardería suspenderá actividades. El IMSS anunció la reapaertura de las guarderías en todo el país a partir del 27 de julio con ciertas medidas que se adaptan a la “nueva normalidad”. Cabe destacar que las actividades se llevarán a cabo siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Salud (Ssa), además de que se guiarán por el semáforo de riesgo epidemiológico y las disposiciones estipuladas por los gobiernos estatales. El servicio de guardería se considerará como una de las actividades esenciales que podrán tener operaciones de acuerdo con las acciones extraordinarias establecidas para atender la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 de la Secretaría de Salud. Puntos importantes de operación por reapertura de guarderías:

Si una unidad está en una localidad con semáforo rojo, sólo se atenderán a los hijos de trabajadores en actividades esenciales y a un 25% de su capacidad.

En el caso del semáforo naranja, se agregarán a las madres que estén laborando, sin importar su actividad. En este punto, el aforo será del 50%.

Para el semáforo amarillo, la capacidad será del 75% y, para el verde, del 100%.

El protocolo sanitario dentro de las guarderías será:

Lavado de manos

Sana distancia

Uso de cubrebocas y careta por parte del personal

Habrá un filtro sanitario para los menores, adultos y personal de la guardería, el cual estará estipulado en una estación de higiene: se sanitizarán los zapatos, se dará gel antibacterial (excepto a los lactantes) y se medirá la temperatura con termómetro infrarrojo. Los lineamientos establecen que “en caso de que un niño sea identificado con fiebre o datos de enfermedad transmisible, se emitirá un formato de Valoración Médica para que sea llevado por sus padres a la Unidad Médica Familiar que le corresponde”. Si se confirma uno o más casos de COVID-19 en cualquier guardería, habrá suspensión de actividades con medidas de aislamiento. Es importante destacar que el personal recibió capacitación sobre COVID-19 durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, además tuvieron a su disposición diversos cursos en línea en la plataforma www.climss.imss.gob.mx:

Todo sobre la Prevención del COVID -19

Plan de acción para el hogar ante COVID-19

Atención, cuidado y desarrollo integral infantil

Retorno seguro al trabajo en guarderías

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