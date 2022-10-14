Los criterios de los funcionarios que revisan la información en las oficinas del fisco no están unificados, de acuerdo con especialistas Desde hace meses, los contribuyentes sufren adversidades para obtener citas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para los trámites que se tienen que hacer de manera presencial. El 2 de octubre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la ampliación de horarios y espacios de atención para disminuir el rezago de citas presenciales. De acuerdo con Ariana Elizabeth Martínez Molina, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, las acciones anunciadas por la autoridad fiscal son muy valiosas para los contribuyentes. Pero la contadora también considera que el SAT debe mejorar la atención hacia los contribuyentes. En entrevista con El Contribuyente, la contadora dijo que hay citas que en promedio se obtienen en 30 días, se acude a las oficinas del SAT y si, a criterio de la autoridad, no se cumple con los suficientes requisitos, otra vez hay que buscar una nueva cita. Martínez Molina señaló qué hay que tener mucho cuidado con esto, “porque nos hemos topado en la práctica que, vayas al trámite que vayas, de una Administración Desconcentrada respecto a otra son muy distintos los criterios de los funcionarios que revisan la información”. La integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo que los funcionarios del SAT que revisan los asuntos, se deben apegar a lo que dicen las formas o formatos. La especialista explicó que cuando se realiza un trámite, se prepara la documentación de la ficha de trámite de lo que se va a realizar. Pero señaló que en la práctica se han topado con funcionarios que niegan el trámite por una coma y hay que enfrentar otra vez el "viacrucis'' de las citas. “Por ejemplo, en una ocasión un documento tenía la denominación con una coma y otro documento no tenía esa coma, pero era de la misma persona moral, y el funcionario dijo ‘regrésate a tu casa, saca otra cita y arregla tu documento’. Entonces se regresa al mismo círculo vicioso, porque vuelve a haber un rezago y no se pudo cumplir con la obligación”, expresó Martínez Molina. Por eso, la especialista dijo que la ampliación de horarios y espacios de atención ayudará mucho a los contribuyentes. Pero considera que la autoridad fiscal debe apegarse a lo que digan las formas o formatos fiscales, y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En junio, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) propuso una serie de medidas que pueden apoyar el cumplimiento de obligaciones fiscales que impliquen la necesidad de generar una cita ante el SAT. Una de las propuestas del IMCP es que cuando los trámites presenciales no sean concluidos, se permita al contribuyente continuarlos dentro de los tres días siguientes hábiles, sin tramitar una nueva cita.