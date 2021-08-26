Sin duda, la compra de bienes raíces sigue siendo una buena forma de rentabilizar capital; la industria inmobiliaria es una de las más fuertes que ha sobrevivido a diversas crisis económicas; y que...

Sin duda, la compra de bienes raíces sigue siendo una buena forma de rentabilizar capital; la industria inmobiliaria es una de las más fuertes que ha sobrevivido a diversas crisis económicas; y que premia siempre al que espera con paciencia. Por lo que si en algún momento has pensado en invertir en bienes raíces, pero no tienes muy claro si es lo más conveniente para tu capital;TrueHome, especialistas en la venta y compra de propiedades por internet, nos cuenta algunas razones para invertir y hacer crecer tu capital.

Razones por las que debes invertir en bienes raíces

Es uno de las industrias con mayor crecimiento

La demanda de propiedades va en aumento cada año, tan solo en el difícil año de 2020 se incrementó un 7 %; además de ello, se augura un crecimiento del 4 % en el sector durante el 2021, por lo que nos queda claro que siempre te permitirá generar rendimientos.

Mejoras tus rendimientos con precios de remate

Una de las formas en las que se pueden mejorar los rendimientos dentro del sector inmobiliario es aprovechando las casas en venta a precios de remate. Adquirir bienes raíces a precios económicos con facilidades de pago, es una gran estrategia de inversión; sobre todo, porque al renovar las propiedades, estas obtienen mayor valor entre los compradores. Sin embargo, es importante que para hacer ventajosa la compra de bienes inmuebles en remate; es importante fijarse en la plusvalía de la zona, el tamaño y las características de la propiedad; así como lo que podría costarte una renovación.

Las monedas se devalúan, las propiedades no

Dentro de las ventajas de invertir en bienes raíces es que estas no se devalúan como las monedas, además no se necesita ser un experto en bienes inmuebles para adquirir una propiedad; sobre todo, si consideras que en nosotros tienes un aliado para ayudarte a resolver cualquier duda que tengas sobre la compra o venta de casas o departamentos.

Qué es una agencia de bienes raíces

Las agencias de bienes raíces funcionan como intermediarios entre los vendedores y compradores de bienes inmuebles; por lo que muchas personas consideran que pueden encontrar un mejor trato al adquirir una propiedad por su cuenta. Sin embargo, tiene sus ventajas el contar con una agencia de bienes raíces de tu lado cuando se trata de invertir.

Para qué me sirve contratar a una agencia de bienes raíces

Siempre será una gran alternativa asesorarse con expertos, por lo que contratar una agencia de bienes raíces puede ser una excelente alternativa si es la primera vez que te acercas al mercado inmobiliario. Dentro de las ventajas de contratar una agencia de bienes raíces, destaca el hecho de contar con asesores especializados que te pueden indicar el tipo de propiedad que responde mejor a tus necesidades; de esta forma tendrás acceso a todo un catálogo de propiedades en las zonas en las que estés interesado; o que cuenten con las características que buscas. Adicionalmente, contar con asesoría profesional te permite estar acompañado en todo el proceso de compra; para evitar de esta manera perderse entre el mar de documentos que puede incluir la compra de una propiedad. Ya como un tercer beneficio, está la seguridad de la compra, es decir, teniendo un intermediario como una agencia; evitarás ser estafado y perder tu dinero. Siempre toma en cuenta que los tratos que parecen demasiado buenos tienen algo escondido; y lo mejor es estar seguro de la compra que realizas. Invertir en la compra de una propiedad siempre será una buena idea para tener grandes rendimientos o tener un patrimonio para el futuro. Sobre todo, cuando la compra se realiza en una de las zonas con mayor plusvalía.