Los contribuyentes han reportado largas filas en diferentes sedes del SAT y complicaciones en el portal web para tramitar la Constancia de Situación Fiscal. Recientemente se han reportado largas filas de trabajadores en las diferentes sedes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), tanto de la Ciudad de México como del interior del país, para obtener la Constancia de Situación Fiscal, la cual deberá ser entregada a más tardar el 1 de julio. Los contribuyentes también han reportado fallas en la página oficial del SAT y deben hacer largas filas en las oficinas de la misma autoridad para obtenerla. Guillermo Mendieta, contador público y socio de Mendieta & Asociados, comentó al Reforma que tan sólo por sueldos y salarios, el padrón de contribuyentes cuenta con 50 millones de personas que deben hacer este trámite. Sin embargo, los contribuyentes que han querido tramitar en línea este documento no han podido porque la página oficial del SAT está presentando fallas desde el viernes pasado, aseguró Mendieta. El documento es parte de los nuevos requisitos que impuso el fisco para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), incluidos los recibos de nómina en su nueva versión 4.0, que será la única válida a partir de julio.

Largas filas en oficinas del SAT

Según lo reportado por Excélsior, las sedes con mayor afluencia son la Torre del Caballito, ubicada en Paseo de la Reforma y la sede de Viaducto Río de la Piedad y Troncoso. Los solicitantes se formaron por más de una hora en las largas filas del SAT, ante su molestia, bloquearon algunas avenidas por fallas en el sistema que han presentado ante la saturación de citas por el trámite del documento. "Vine a sacar mi constancia de situación fiscal, a mí me lo pidieron en la empresa para registrarme para que ellos puedan pagar sus impuestos correctamente. Yo vine ayer y había mucha gente, como trabajo en la tarde no iba a alcanzar a llegar por eso llegué hoy a las 7:30 y hasta me traje mi banquito para poder esperar. Ya estando adentro el trámite es rapidísimo, el problema es formarse porque sigue llegando mucha gente a sacarlo", señaló al diario, Amelia Matías, contribuyente. La autoridad fiscal informó que las empresas con 400 trabajadores o más pueden obtener de forma masiva la Constancia de Situación Fiscal de su personal en oficinas del fisco, y si es de más de mil personas en la propia compañía, con previa solicitud.