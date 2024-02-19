El IMSS puede revisar que la persona realmente está trabajando y merece los derechos de seguridad social, advierten especialistas Cuando las personas dejan un trabajo, porque renuncian o las despiden, dejan de cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esto se debe a que sus patrones dejan de pagar sus cuotas obrero patronales y pierden sus derechos de seguridad social, como lo es la pensión. De acuerdo con Norma Arzate, especialista en Seguridad Social y legislación laboral, si una persona quiere obtener una pensión, pero dejó de cotizar o sus semanas no están vigentes tiene diferentes alternativas. A través del video “Formas de reactivar tus cotizaciones para pensión IMSS”, la especialista dijo que si una persona quiere reactivar sus derechos dentro del IMSS, tiene distintas opciones.

El IMSS puede revisar si sólo se pagan cuotas para obtener una pensión

Pero Arzate advirtió que las personas deben tener cuidado, porque se tienen que cumplir los requisitos establecidos y el IMSS puede revisar que la persona realmente está trabajando y merece los derechos de seguridad social. El IMSS puede hacer lo anterior, porque hay personas que sólo pagan las cuotas obrero patronales para obtener una pensión. Por ejemplo, en caso de que la persona reactive sus cotizaciones entrando a trabajar a una nueva empresa, el IMSS puede revisar que efectivamente exista un patrón, un trabajador, y que no sólo se están pagando las cuotas obrero patronales. La especialista expuso el caso de una persona que tiene una discapacidad que le impide trabajar, pero que estuvo cotizando en una empresa y que al cumplir 500 semanas inició el trámite para obtener una pensión. En este caso, el IMSS realizó una auditoría al patrón para saber cómo le hizo la persona para trabajar, porque era imposible que se haya dado una relación laboral. Esto se debe a que físicamente no tenía la facultad de haber desempeñado un trabajo. En este caso se tenía todo el soporte documental, porque había contrato, recibos de nómina, etcétera. Pero la realidad no le ayudó a la persona que solicitó la pensión, porque no hubo relación laboral y el IMSS lo descubrió. Arzate dijo que en este caso debiá existir una relación laboral, y recomendó guardar todos los comprobantes que ayuden a demostrar la relación laboral Lo anterior se debe a que puede ser que el IMSS no solicite los comprobantes, pero sería bueno tenerlos en caso de que quiera hacer una revisión.