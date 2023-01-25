Especialistas coinciden en que habrá un impacto económico para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas por la reforma laboral A finales del año pasado, el Congreso de la Unión aprobó una reforma laboral para aumentar el periodo vacacional para los trabajadores. Se trata de una reforma con la que se incrementó de 6 a 12 el número de días de vacaciones en México, desde su primer año laborado. De acuerdo con Reforma, distintas consultoras coinciden en que habrá un impacto económico para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas (pymes). El diario indicó que las consultoras advirtieron que el incremento en el periodo de vacaciones tendrá un impacto de entre 5 y 10 por ciento en el costo de las nóminas de las organizaciones. Esto se debe a que algunas tendrán que contratar personal extra y habrá un aumento en el pago de la prima vacacional. "El impacto financiero de las empresas se debe ver caso por caso, pero se prevén impactos de entre 5 y 10 por ciento, lo cual no es menor cosa", dijo Rodrigo Corominas, socio asesor en servicios actuariales, especialista en beneficios para empleados de KPMG. "Uno de los problemas que estamos viendo es que si bien esto favorece a los trabajadores, es una realidad que elevó los costos porque impacta en la prima vacacional y si a esto suma el incremento a salario mínimo, aunado al tema de inflación elevada, la iniciativa privada se encuentra en una situación compleja con costos de arranque que está impactando en negociaciones colectivas", afirmó al medio Germán de la Garza, socio de Deloitte. Para Tania Estrada, directora de Beneficios flexibles de Lockton México, las empresas no están de acuerdo con que los colaboradores tomen de forma continua los días de vacaciones, debido a que tendrán que contratar reemplazos.

Las pymes son las que sufrirán más porque tienen poco personal

"Las empresas no están tan abiertas a que se tomen continuos estos días por el reemplazo y poder continuar con el trabajo normal. Lo que se recomienda para tener una buena desconexión es que por lo menos se tomen seis días consecutivos, pero no todos los días completos", explicó. Consideró que también depende del tamaño de la compañía, pues las pequeñas y medianas empresas son las que sufrirán más porque tienen poco personal. "En pymes donde no hay un gran volumen de trabajadores, impacta más el tener una persona que haga las actividades de la persona que esté de vacaciones. Lo que están haciendo es hacer una planeación sobre el momento en el que podrán tomar esas vacaciones", afirmó Estrada.