Viajar por México puede ser una experiencia placentera, cómoda y hasta lujosa, especialmente si eliges hacerlo con los servicios que ofrece ADO Platino. Esta línea de autobuses de primera clase ha ...

Viajar por México puede ser una experiencia placentera, cómoda y hasta lujosa, especialmente si eliges hacerlo con los servicios que ofrece ADO Platino. Esta línea de autobuses de primera clase ha transformado la forma de trasladarse entre ciudades, brindando un nivel de confort que supera las expectativas del viajero moderno. Hoy en día, comprar tus boletos ADO Platino significa asegurar un viaje lleno de ventajas, tecnología y atención personalizada.

¿Qué hace diferente a ADO Platino?

Desde que subes a la unidad, se nota el esfuerzo por ofrecer una experiencia premium. Entre sus principales servicios destacan:

Pantalla táctil individual HD con entretenimiento para cada pasajero.

con entretenimiento para cada pasajero. WiFi a bordo durante todo el viaje , con conexión más estable gracias a Starlink en rutas seleccionadas.

, con conexión más estable gracias a en rutas seleccionadas. Asientos reclinables tipo cama que garantizan comodidad y descanso.

que garantizan comodidad y descanso. Mampara de privacidad para mayor tranquilidad.

para mayor tranquilidad. Sanitarios individuales , limpios y funcionales.

, limpios y funcionales. Conexiones eléctricas, puertos USB y Bluetooth , ideales para cargar dispositivos o trabajar en ruta.

, ideales para cargar dispositivos o trabajar en ruta. Bebida de cortesía al abordar.

al abordar. Salas de espera exclusivas en terminales seleccionadas.

Todo ha sido pensado para brindar un viaje cómodo, seguro y agradable tanto para quienes viajan por placer como por negocios.

Destinos a los que puedes viajar con ADO Platino

Además de Coatzacoalcos, ADO Platino ofrece cobertura en varios destinos importantes del país, con salidas hacia ciudades como Tampico, Veracruz, Villahermosa y más. Si estás planeando tomar un autobús a Tampico o un autobús a Coatzacoalcos, hacerlo en ADO Platino es garantía de confort y atención de primer nivel. Gracias a la renovación de unidades, estas rutas ahora cuentan con autobuses modernos y cómodos que mantienen el estándar premium que caracteriza al servicio. Ya sea para una escapada de fin de semana o un viaje por motivos laborales, ADO Platino permite trasladarte entre ciudades con un nivel de confort que transforma completamente tu experiencia en carretera.

Starlink a bordo: conectividad garantizada rumbo a Coatzacoalcos

Uno de los diferenciadores más atractivos del servicio es la incorporación de internet satelital Starlink, una tecnología de vanguardia que permite mantener una conexión estable durante el trayecto, incluso en zonas donde la señal tradicional suele fallar. Esta mejora representa un verdadero salto en la experiencia de viajar por carretera, especialmente para quienes desean mantenerse conectados en todo momento. Este servicio está disponible en la ruta que parte de la Ciudad de México a Coatzacoalcos, y convierte el viaje en una oportunidad para trabajar, ver series o simplemente disfrutar del camino sin perder conexión. Ya sea por negocios o placer, viajar con ADO ahora ofrece una experiencia más cómoda, moderna y funcional.

Compra tus boletos de forma fácil y segura

Adquirir tus boletos ADO Platino es rápido y sencillo. Puedes hacerlo en www.ado.com.mx, por la app ADO Móvil o en taquilla. Estos canales te permiten elegir tu asiento, consultar horarios y acceder a promociones exclusivas sin complicaciones. Además, el proceso de compra es completamente seguro, lo que te da tranquilidad al momento de organizar tu viaje.

¿Por qué elegir ADO Platino?

Elegir esta línea es optar por una experiencia completa: comodidad, tecnología, buen servicio y puntualidad. Cada detalle está cuidado para que el viaje sea parte de tu descanso, y no solo el medio para llegar a tu destino. Si estás por planear una escapada o un traslado por motivos laborales, ADO Platino es sin duda una de las mejores alternativas en el transporte terrestre de México.