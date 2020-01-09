Te decimos de qué se tratan estos nuevos anexos de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020 publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El día de hoy se publicaron en el Diario Oficial de l...

Te decimos de qué se tratan estos nuevos anexos de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020 publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El día de hoy se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los anexos 3, 5, 7, 8 y 11 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020. Te decimos de qué se tratan.

Anexo 3: Criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, los criterios no vinculativos son opiniones informativas de las autoridades fiscales sobre la interpretación de los contribuyentes. Es decir, existen varias prácticas fiscales que no son necesariamente ilegales, pero que el SAT y otras autoridades califican como injustas o indebidas. No están prohibidas por la ley, pero sí son publicadas para que el público en general no las utilice. La parte de “no vinculativo” se refiere a que los contribuyentes no están obligados a seguirlos.

Anexo 5: Cantidades fiscales actualizadas.

Se refiere a la actualización de las cantidades como multas en el Código Fiscal de la Federación.

Anexo 7: Compilación de criterios normativos.

Desde 2004, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha emitido sus propias interpretaciones sobre leyes y reglas fiscales confusas que debe aclarar. Una parte de estas interpretaciones se refieren a los criterios normativos. Lo más importante de estos criterios es que no generan obligaciones al contribuyente, pero sí a las autoridades fiscales. De hecho, estos criterios solamente generan derechos a los contribuyentes cuando la interpretación legal es favorable para ellos.

Anexo 8: Tarifas aplicables a pagos provisionales, retenciones y cálculo del impuesto correspondiente para los ejercicios fiscales 2019 y 2020.

Son las tarifas que deben usarse para calcular los pagos provisionales, retenciones y cálculos de diversos impuestos.

Anexo 11: Catálogo de claves de productos.

Incluye los siguientes catálogos:

Claves de tipo de producto.

Nombres genéricos de bebidas alcohólicas y marcas de tabacos labrados.

Claves de entidad federativa.

De claves de graduación alcohólica.

Catálogo de claves de empaque.

Catálogo de claves de unidad de medida.

Rectificaciones.

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