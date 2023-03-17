Las personas morales tardan ahora hasta 5 horas en llenar el formato de declaración anual, debido al nivel de detalle de información que pide el SAT El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León advirtió que el SAT ha realizado cambios en el aplicativo de la declaración anual de personas morales, lo que pone en riesgo de incumplimiento a los contribuyentes. En un documento, el IMCP Nuevo León expuso que el nivel de detalle de información requerida para la declaración está ocasionando que los contribuyentes requieran de 3 a 5 horas para llenar el formato, cuando antes les llevaba realizarlo 1 hora. Entre los cambios más relevantes en el aplicativo están el que el SAT solicita por primera vez estados financieros y conciliación de comparativos de ejercicios 2021 y 2022, además de dos estados financieros adicionales: el de flujo de efectivo y el estado de variaciones en el capital, reporta Reforma. Otro cambio que provoca incertidumbre a los contribuyentes, resalta el IMCP, es que la autoridad agregó un campo al que denomina "Notas" en cada cuenta contable para realizar aclaraciones o precisiones en cuanto a su integración o variación. Además, el SAT eliminó el concepto de "Otros" en la conciliación para en su lugar solicitar información más detallada, siendo necesario elegir uno de los conceptos preestablecidos por el aplicativo. Por primera vez, se exige que todos los campos sean llenados al menos con un cero; el detalle de los ingresos exentos y no acumulables, y el detalle mensual de los honorarios pagados a personas físicas y del Régimen Simplificado de Confianza (Resico), entre otros. (Imagen: El Contribuyente) El colegio profesional añadió que la actualización que se ha realizado al aplicativo de la Declaración Anual de Personas Morales no hace distinciones en cuanto a la información requerida para los diferentes tipos de contribuyentes que existen, ni tampoco a sus circunstancias o capacidad administrativa de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Otro problema con el sistema es que hay confusión en partidas para conciliación y para descargar la visualización previa de estados financieros antes de enviarlos, y validaciones con tiempo insuficiente para correcciones a declaraciones mensuales y reflejarlas en la del ejercicio anual. En conclusión, el SAT ha realizado cambios significativos en el aplicativo de la Declaración Anual de Personas Morales, lo que ha generado problemas para los contribuyentes, quienes requieren de más tiempo y esfuerzo para completar el formato. Además, los cambios no hacen distinciones para diferentes tipos de contribuyentes y hay confusión en algunas partes del sistema.