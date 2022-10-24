El dueño de TvAzteca todavía debe al fisco 31 mil 385 millones de pesos por irregularidades fiscales detectadas entre 2007 y 2013 Tras pagar un adeudo fiscal por impuestos atrasados del ejercicio fiscal de 2006, Salinas Pliego insultó a funcionario públicos a través de sus redes sociales. El empresario millonario dueño de Grupo Salinas, arremetió contra la senadora Citlalli Hernández, a quien lanzó comentarios despectivos sobre su apariencia física. “Yo cumplí con mi palabra y mis empresas pagaron lo que dicen que debían de impuestos… ahora que la cenadora se ponga a dieta, ahh y con esos 2,800 millones cómprese un jabón y báñese perro Comunista. Agradézcame que va a tener para tragar croquetas otros 2 años”, escribió en Twitter haciendo referencia a la senadora con licencia Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, quien también posteó la noticia del pago de la deuda. https://twitter.com/RicardoBSalinas/status/1583463268911181827?t=z4\_aVcExxp7G2wU0AQul9w&s=19 Ricardo Salinas Pliego, empresario dueño de Grupo Salinas, pagó un adeudo fiscal de 2 mil 800 millones de pesos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. "Quiero aprovechar para informar que las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron un crédito fiscal de un poco más de 2 mil 800 millones de pesos", señaló. Sin embargo, este es uno de al menos seis adeudos fiscales que Salinas Pliego mantiene ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Salinas Pliego insulta a senadora

Salinas Pliego hizo diversos comentarios despectivos a la senadora Hernández luego de que ella comentara que al empresario le falta pagar 30 mil millones de pesos de adeudos fiscales. “Ahora que la cenadora se ponga a dieta, ahh y con esos 2,800 millones cómprese un jabón y báñese perro #comunista. Agradézcame que va a tener para tragar croquetas otros dos años”, le contestó al fundador de la revista Polemón, Jorge Gómez Naredo Ante esto, la Senadora contestó a Salinas Pliego diciendo que pensaba en cómo se podría fortalecer la política social en México si el empresario pagara sus impuestos que debía. “¡Híjole! Si te pones a dieta y la mitad de lo que te tragas se lo aportas a las arcas públicas, seguro que sobra lana para programas sociales y hasta para el Tren Maya”, contestó el empresario dueño de Grupo Salinas. https://twitter.com/CitlaHM/status/1583585011990568963?t=mKw-4E89AtxDF-tgLuHUKA&s=19 Aunque Salinas Pliego saldó un adeudo fiscal, el SAT todavía le reclama 31 mil 385 millones de pesos por irregularidades fiscales detectadas entre 2007 y 2013. De ese monto, 26 mil 980 millones de pesos derivan de créditos fiscales determinados en una maniobra contable que Grupo Elektra realizó en el desmantelamiento de la aerolínea Mexicana de Aviación, en 2010: el grupo adquirió por 600 millones de pesos unas sociedades de papel escindidas de Mexicana de Aviación –causando un desfalco multimillonario para los trabajadores–, y las utilizó para descontarse más de 28 mil millones de pesos de impuestos entre 2010 y 2013, de acuerdo con información de Proceso.