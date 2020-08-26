Senadores de Morena y el presidente del PAN pidieron a la SFP que investigue a Aristóteles Núñez por omisión ante el problema de las factureras. Esta semana se dio a conocer que la Secretaría de la...

Senadores de Morena y el presidente del PAN pidieron a la SFP que investigue a Aristóteles Núñez por omisión ante el problema de las factureras. Esta semana se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública (SFP) está investigando a los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que trabajaron con factureras en administraciones pasadas. En entrevista con *Milenio,*Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, explicó que la investigación se centra en los periodos en los que Aristóteles Núñez y Osvaldo Santín eran titulares del SAT. Ahora, varios senadores de distintos partidos acusan a Núñez de omisión cuando estaba a cargo del SAT. Marko Cortés, dirigente del PAN, así como senadores de Morena, señalaron a Núñez por no frenar el esquema de las factureras. En este sentido, a inicios de agosto, Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), acusó que existe un pacto entre factureras y funcionarios públicos para defraudar al fisco. De acuerdo con el procurador, con este pacto se han defraudado cerca de 350 mil millones de pesos al año. Este pacto se enfocó principalmente en el desvío de recursos y se hizo a través de licitaciones simuladas, falsificación de actas y operaciones falsas. Los responsables dejaron evidencias en cada paso de esta cadena; actualmente, las autoridades están recopilando esa evidencia.

Senadores piden a SFP que investigue a Núñez

Por todo esto, Cortés y los senadores pidieron a la SFP que investigue al funcionario. Minerva Hernández, senadora del PAN, pidió que se castigue a los reponsables, ya sea por delitos o por faltas administrativas. Por su parte, Cortés dijo que sí hubo omisión por parte de Núñez, y que esto debe ser investigado a fondo por la SFP. Por su parte, los senadores de Morena pidieron que se acabara con el huachicoleo fiscal. En este sentido, Salomón Jara, vicepresidente de la mesa directiva del Senado dijo que la responsabilidad del problema de las factureras recae sobre Núñez. También dijo que para acabar con el problema de huachicoleo fiscal, las autoridades deben castigar a Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, ya que tampoco combatieron el problema cuando estuvieron a cargo de Hacienda. La investigación dentro del SAT podría tener en la mira a los siguientes funcionarios:

Aristótelez Núñez, jefe del SAT de 2012 a 2016.

Osvaldo Santín, jefe del SAT de 2016 a 2018.

Administración general de recaudación. Entre otras cosas, son los encargados de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de registro de contribuyentes. En la administración pasada, estuvo bajo el cargo de Lizandro Núñez Picazo y Adrián Guarneros Tapia.

Administración general de auditoría fiscal federal. Es la encargada de supervisar los procedimientos sobre emisión de comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Estuvo bajo el mando de José Genaro Ernesto Luna Vargas y Leopoldo Carrillo Werring.

Administración general de grandes contribuyentes. Encargada de investigar la evasión fiscal entre grandes contribuyentes. El área estuvo a cargo de Óscar Molina Chie.

Administración general jurídica. Encargada de publicar a los contribuyentes en las listas del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Fue encabezada por Jaime Eusebio Flores Carrasco.

Con información de Milenio https://www.milenio.com/politica/senadores-acusan-omision-sat-aristoteles-nunez

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