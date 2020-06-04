El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene como misión crear una cultura fiscalizadora del pago de impuestos para evadir la elusión o evasión fiscal. La jefa del Servicio Administrativo T...

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene como misión crear una cultura fiscalizadora del pago de impuestos para evadir la elusión o evasión fiscal. La jefa del Servicio Administrativo Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, en entrevista con La Jornada informó que el organismo tiene en la mira a los despachos de abogados y notarías que ofrecen servicios para evadir al fisco. Por el momento no mencionó el nombre de ninguno de los despachos o notarías pues, dijo, realizarán auditorias a estas empresas y no es conveniente revelarlo en estos momentos. “El mensaje a los empresarios es que hay certeza jurídica en el tema fiscal, que no existe persecución política y que dejen de lado a los despachos y se acerquen directamente con el SAT”, comenta Buenrostro.

Cobro de impuestos a 15 grandes empresas por evadir al fisco

En abril del presente año, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que su gobierno buscaba que 15 grandes empresas se pusieran al corriente con los impuestos correspondientes al año 2018 y anteriores, que ascienden a los 50 mil millones de pesos. Hasta el momento tres de éstas grandes empresas han decidido pagar sus impuestos, que en total suman 17 mil 538 millones de pesos pagados al fisco. Las empresas son: Walmart con 8 mil 079 millones de pesos, Fomento Económico Mexicano (Femsa) con 8 mil 790 millones e International Business Machines (IBM) con 669 millones. Según la jefa del SAT, no hay terrorismo fiscal en contra de los contribuyentes, pues la fiscalización que se ha realizado a las grandes empresas ha sido conforme a la ley y para combatir a la evasión y elusión fiscal. Antes de que acabe el mes se busca que otras nueve mega empresas regulen su situación con el fisco, con lo que se estima que darán 25 mil millones de pesos a las arcas públicas. La mitad del adeudo de 50 mil millones quedaría saldado sólo por estas 9 empresas. La jefa del SAT destacó que el organismo obtuvo 50 mil millones de pesos por acciones de fiscalización a grandes contribuyentes, cantidad que supera los 37 mil millones que captó por la misma vía durante todo 2019. Y va, apunta, por 70 mil millones.

¿Cuál es el proceso para cobrar los impuestos a las grandes empresas?

En la entrevista para La Jornada, Raquel Buenrostro explicó el proceso de recaudación fiscal que lleva su administración. A diferencia de las administraciones pasadas, dice, hay una clara voluntad política para no permitir preferencias, beneficios o condonaciones a las grandes empresas. Las grandes empresas representan 1.5% del total de contribuyentes, pero aportan 60% de la recaudación. En promedio pagan 2.1% de sus ingresos, cuando en muchos países desarrollados la cifra es del 7%. Sin embargo la gente común paga 30% o 35% de sus ingresos como impuesto. Analizando la situación antes mencionada, considera que no es necesaria una reforma fiscal, sino ver qué está pasando para que no sean sólo unos pocos contribuyentes los que paguen sus contribuciones. “Se identificaron sectores que pagan muchísimo menos y operaciones corporativas que llevaban a las empresas a tener beneficios fiscales mayores. Identificamos planeaciones fiscales que son muy agresivas, que muchas de ellas rayan en la defraudación fiscal. Luego notamos que, en muchos casos, son representadas por el mismo despacho de abogados. Identificamos a algunos que se dedican a vender mecanismos fiscales para que los contribuyentes paguen menos”, comentó la jefa del SAT. Los sectores que evaden más al fisco son: acero, alimentario, automotriz, energético, farmacéutico, financiero, minero, hidrocarburos y venta al menudeo.

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