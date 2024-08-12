Descubre cómo se determina el tratamiento fiscal de gastos en mejoras de inmuebles, abarcando aspectos clave como la propiedad del inmueble y la clasificación de las mejoras para deducciones fiscal...

Descubre cómo se determina el tratamiento fiscal de gastos en mejoras de inmuebles, abarcando aspectos clave como la propiedad del inmueble y la clasificación de las mejoras para deducciones fiscales El tratamiento fiscal de los gastos en mejoras para inmuebles en México depende de varios factores, incluyendo si el inmueble es propio o arrendado, y si las mejoras se consideran como inversiones o gastos inmediatos. Estos aspectos influyen en cómo y cuándo se pueden deducir dichos gastos para efectos fiscales. De acuerdo con un texto publicado por Fiscalia, todo propietario de un bien productivo, mueble o inmueble, sabe que es necesario darles mantenimiento, que son sujetos de reparaciones y, que en ocasiones son objeto de mejoras o adiciones. El texto indica que la duda que surge comúnmente en estos casos es cómo tratar fiscalmente este tipo de erogaciones, si como gastos o como inversión. En su texto, Fiscalia explicó que para identificar el tratamiento es necesario primero definir en qué consisten cada una de estas acciones:

Mantenimiento : Son acciones tendientes a prevenir algún desperfecto del bien. Son servicios cuyo objetivo es mantener el buen funcionamiento del bien. No prolongan su vida útil ni aumentan su capacidad de producción o de desempeño, solamente la mantiene. Ejemplo: Cambiar el aceite del motor de un vehículo, cambiar las bandas de las poleas de un motor.

: Son acciones tendientes a prevenir algún desperfecto del bien. Son servicios cuyo objetivo es mantener el buen funcionamiento del bien. No prolongan su vida útil ni aumentan su capacidad de producción o de desempeño, solamente la mantiene. Ejemplo: Cambiar el aceite del motor de un vehículo, cambiar las bandas de las poleas de un motor. Reparaciones : Acciones encaminadas a mantener el componente en condiciones normales de uso o servicio mediante el remplazo de piezas que han dejado de funcionar. En ocasiones puede implicar solamente mantener la vida útil o la capacidad del bien, y en otras puede implicar el aumento de su vida útil o de su capacidad. Esto dependerá del tipo de reparación. Ejemplo: Remplazar un engrane desgastado, remplazar una tubería dañada, remplazar el motor de un vehículo por uno nuevo.

: Acciones encaminadas a mantener el componente en condiciones normales de uso o servicio mediante el remplazo de piezas que han dejado de funcionar. En ocasiones puede implicar solamente mantener la vida útil o la capacidad del bien, y en otras puede implicar el aumento de su vida útil o de su capacidad. Esto dependerá del tipo de reparación. Ejemplo: Remplazar un engrane desgastado, remplazar una tubería dañada, remplazar el motor de un vehículo por uno nuevo. Mejoras : Aumenta capacidad de servicio, eficiencia, prolonga la vida útil o ayuda a reducir costos futuros. Ejemplo: Remplazar el procesador de un equipo de cómputo por uno de mayor velocidad.

: Aumenta capacidad de servicio, eficiencia, prolonga la vida útil o ayuda a reducir costos futuros. Ejemplo: Remplazar el procesador de un equipo de cómputo por uno de mayor velocidad. Adiciones: Aumenta capacidad de servicio, eficiencia, prolonga la vida útil o ayuda a reducir costos futuros. Ejemplo: Ampliar los metros cuadrados de un almacén.

Tratamiento fiscal

Además, señaló que para efectos fiscales, el Artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) define cómo deben considerarse estos conceptos, indicando que:

Las reparaciones, así como las adaptaciones a las instalaciones se considerarán inversiones siempre que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo.

En ningún caso se considerarán inversiones los gastos por concepto de conservación, mantenimiento y reparación, que se eroguen con el objeto de mantener el bien de que se trate en condiciones de operación.

Fiscalia señaló que el parámetro para identificar si este tipo de acciones se consideran gasto o inversión reside en el efecto que tiene en la función del bien. Es decir, si implica una adición o una mejora al bien, entonces se considerará inversión. Si no implica ninguna de estas dos, entonces serán considerados gastos.

Diferencia entre el gasto y la inversión

La diferencia entre el gasto y la inversión es que el gasto se deduce en el ejercicio en que se incurre, mientras que la inversión se deduce aplicando el porcentaje de depreciación que le corresponda según los porcentajes establecidos en la propia Ley. En este entendido, expuso que se puede concluir de manera esquematizada como a continuación se indica:

Acción ¿Implica adición o mejora? Tratamiento Mantenimiento No Gasto Reparación Según el tipo de reparación, puede implicar en mejora, o solamente conservar en bien en condiciones de operación. Si implica mejora es inversión. Si no implica mejora, gasto. Mejora Sí Inversión Adiciones Sí Inversión

Consideraciones en la facturación

En la nota también se explica que es importante definir el impacto que la erogación tendrá en los bienes, porque de eso depende el “Uso” del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que ampare la operación.