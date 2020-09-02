Los patrones con cinco o más trabajadores están obligados a efectuar el entero de sus obligaciones por medio del SUA. El 26 de agosto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó en su p...

Los patrones con cinco o más trabajadores están obligados a efectuar el entero de sus obligaciones por medio del SUA. El 26 de agosto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó en su página oficial la nueva versión 3.6.0. del SUA (sistema único de autodeterminación). El SUA es un programa informático para determinar importes para el pago de las cuotas obrero-patronales por conceptos de IMSS, retiro, cesantía y vejez e Infonavit. Los patrones con cinco o más trabajadores están obligados a efectuar el entero de sus obligaciones por medio del SUA. Para los patrones de 1 a 4 trabajadores el uso del mismo es opcional. La nueva versión de este programa salió con una novedad: se incluye la ampliación de las medidas de apoyo del Infonavit para patrones por el COVID-19. Pero hasta el momento, el IMSS no ha dado una fecha para adoptar la nueva versión. Si no se tiene instalado el SUA, primero se debe instalar la versión 3.5.3., y después realizar la actualización del complemento 3.6.0. Puedes obtener la nueva actualización del SUA y la versión 3.5.3.****aquí / Fecha de publicación: 26 de agosto de 2020.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.