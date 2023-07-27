Salinas Pliego señaló que no se pueden pagar los impuestos desde la App de Banco Azteca, porque una funcionaria 'le bajó el switch' a Banco Azteca En 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que tenía 15 casos abiertos en contra de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. La jefa del SAT en ese entonces, Raquel Buenrostro, indicó que Grupo Salinas es una de las empresas que más se negaron a ponerse al corriente con el fisco. De acuerdo con Buenrostro, los abogados de Salinas Pliego estaban decididos a mandar todos los casos a tribunales en lugar de llegar a acuerdos con el SAT. En 2022, el presidente y fundador del Grupo Salinas –que tiene entre sus empresas a Banco Azteca, Elektra, TvAzteca y Total Play– liquidó un crédito fiscal por 2 mil 800 millones de pesos, tras resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN). De acuerdo con información publicada en distintos medios, los créditos fiscales en litigio de empresas de Grupo Salinas suman aproximadamente 40 mil millones de pesos. En este contexto, es común que Salinas Pliego hablé del Gobierno de México y de sus funcionarios a través de redes sociales.

Los contribuyentes no pueden pagar sus impuestos desde la App de Banco Azteca

A través de Twitter, el empresario recientemente explicó por qué los contribuyentes no pueden pagar sus impuestos desde la App de Banco Azteca. El dueño de Banco Azteca dijo que la titular de la Tesorería de la Federación, María Elvira Concheiro Bórquez, "es la responsable de perjudicar a 20 millones de mexicanos que pagaban sus impuestos cómodamente desde la app, y de pasada perjudicar la recaudación del gobierno al que representa". Salinas Pliego señaló que no se pueden pagar los impuestos desde la App de Banco Azteca, porque al modo 4T y haciendo uso indebido de su puesto en el Gobierno de México, Concheiro Bórquez 'le bajó el switch' a Banco Azteca para la recepción de pago de impuestos. Además, aseguró que Banco Azteca fue el único banco al que le hicieron eso. En su mensaje, el empresario se refirió a la funcionaria como Helga, uno de los personajes más icónicos de la caricatura 'Hey Arnold!' de Nickelodeon, y en forma de burla le dedicó dos cartones.

Me han llegado muchos mensajes preguntando por qué no pueden pagar sus impuestos desde la App de Banco Azteca. Hoy les voy a contar: La razón es, porque traigo a pan y reata a los Marxistas buenos para nada que quieren perpetuarse en el poder, y a @elviraconcheiro una marxista… pic.twitter.com/NCvyYnzZkG — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 25, 2023

Desde que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador Obrador, el SAT se ha enfocado en aumentar la recaudación mediante la fiscalización de los grandes contribuyentes. Pero al parecer, Salinas Pliego ha sido uno de los empresarios más beneficiados en la administración de López Obrador: pasó de ser el quinto hombre más rico de México a ser el tercero, sólo por debajo de Carlos Slim y Germán Larrea. Puedes ver el mensaje que publicó Salinas Pliego aquí / Fecha de publicación: 25 de julio de 2023.