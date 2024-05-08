El delito que se le imputa a Alejandro Irraragori no conlleva prisión preventiva de oficio, por lo que en caso de ser procesado, llevaría el procedimiento en libertad La Fiscalía General de la República (FGR) ha ejercido la acción penal contra Alejandro Irarragorri Gutiérrez, dueño del Club de Fútbol Santos Laguna, por una presunta defraudación fiscal de 17 millones 69 mil 865 pesos. Según confirmaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la FGR solicitó una audiencia inicial para formular la imputación y pedir la vinculación a proceso del directivo del equipo lagunero. El pasado 2 de mayo, Nallely Ramírez Sepúlveda, fiscal de la FECC, solicitó por escrito al Centro de Justicia Penal Federal de Coahuila, con sede en Torreón, que girara el citatorio a Iraragorri para que compareciera a la diligencia judicial. Aunque la autoridad jurisdiccional aún no ha emitido el citatorio ni ha fijado la fecha de la audiencia de imputación, se espera que esto ocurra en los próximos días. El delito que se le imputa no conlleva prisión preventiva de oficio, por lo que en caso de ser procesado, Iraragorri llevaría el procedimiento en libertad, a menos que la FGR demuestre un riesgo de fuga. La Fiscalía precisa que pretende imputar y pedir que Iraragorri sea procesado en su calidad de presidente del Consejo de Administración de Santos Laguna S.A. de C.V., en base a la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-COAH/0000859/2023, iniciada el 31 de marzo de 2023. Según el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, el delito de defraudación fiscal está sancionado con 3 a 9 años de prisión, y la FGR sostiene que Iraragorri habría cometido este delito en calidad de autor material y de manera dolosa. En febrero, la Juez federal Ruby Celia Castellanos Barradas concedió al Club de Fútbol Santos Laguna una suspensión provisional para tener acceso al contenido de esta indagatoria. El Club Santos Laguna manifestó que hasta el momento no ha recibido notificación sobre el proceso fiscal contra su presidente Alejandro Irarragorri, y lamentó que se pretenda resolver esta controversia por la vía penal. A través de un comunicado, el club señaló que este caso se relaciona con la declaración fiscal del ejercicio 2017, resultado de una discrepancia en la interpretación de la norma que debería ser resuelta en tribunales administrativos y no penales. El club se puso a disposición del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y afirmó que utilizará todos los recursos legales disponibles para expresar su postura en este asunto.