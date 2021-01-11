También entre los trabajadores del gobierno se abusa del esquema de subcontratación laboral, o outsourcing. Recomiendan acudir ante sindicato para atender la situación. Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice ser un ferviente opositor a las prácticas de outsourcing ilegal en el país, en el gobierno que el encabeza hay numerosos casos en que este esquema ha sido usado para despojar a los trabajadores de sus derechos laborales. Alberto Ramírez, experto laboral de la Universidad Obrera de México (UOM), ejemplificó la situación en entrevista con La Jornada, al relatar el caso de una empleada de Bansefi que fue contratada por honorarios sin recibir prestaciones durante cerca de un año. Posteriormente fue registrada en tres empresas de outsourcing distintas. “En 10 años de servicio no fue reconocida como trabajadora de la banca y, al término de la administración pasada, fue despedida sin prestaciones que le hubieran correspondido”, relató. En este sentido, el especialista dijo que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) tiene las herramientas jurídicas para promover procesos que indaguen que podrían exponer casos en que no esté justificada la tercerización del trabajador. El especialista aseguró que la reforma laboral de 2012 posibilitó el surgimiento de empresas que ofrecen servicios de tercerización a los tres niveles del gobierno, lo que calificó de negativo, pues estos trabajadores no realizan únicamente labores ajenas al ejercicio de gobierno, como comúnmente se piensa, sino que también brindan la gestión parcial de tareas o áreas operativas completas propias de la administración pública, como el cobro de impuestos, la realización de trámites, la redacción de normas y la elaboración de instrumentos de transparencia. En este contexto hay que recordar que la iniciativa de reforma al outsourcing que el ejecutivo federal propuso originalmente en noviembre del año pasado, pero cuya discusión se pospuso hasta febrero de este año, se había propuesto la creación de la figura de los servicios especializados. Está consiste en que una empresa puede contratar los servicios de tercerización a través de otra, siempre que los trabajos a realizar sean ajenos al objeto social de ésta. Según el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, el gobierno federal cuenta con más de 500 mil trabajadores laborando bajo la modalidad de outsourcing, mismos que están en un limbo, pues la ley no los respalda. Según reporta el rotativo El Economista el líder obrero aseguró que “mientras el gobierno como patrón destina entre 12 mil y 13 mil pesos de salario, la empresa intermediaria paga al trabajador apenas el salario mínimo, es decir, unos 3 mil 696 pesos”. Así, en el marco de la discusión sobre la reforma en materia de subcontratación, aseguró que el gobierno federal cuenta con recursos suficientes para contratar de manera directa a los trabajadores, eliminando el outsourcing. Con información de La Jornaday El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pide-FSTSE-a-sindicatos-respaldar-iniciativa-contra-outsourcing-planteada-por-el-Ejecutivo-20201126-0074.html https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/11/politica/reforma-laboral-de-2012-abrio-la-puerta-al-outsourcing-en-el-gobierno-uom/ https://www.jornada.com.mx/2020/11/27/politica/019n1pol

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