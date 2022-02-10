Recientemente, vi un documental a través de una conocida plataforma de streaming que pretende demostrar ante los ojos del mundo la capacidad que tenemos los mexicanos de crear y de transformar ingredientes y convertirlos en descomunales platillos callejeros, que evolucionan hasta convertirse en experiencias que solo en nuestro país pueden vivirse. Mi primera reacción fue indudablemente de antojo, pero la segunda no podía ser otra más que la de orgullo por formar parte de una nación en la que la mayoría de la gente busca la manera de salir adelante de forma honesta, a pesar de lo complicado que pueda resultar. Cada uno de los negocios que participaron en el documental estaba sostenido en el trabajo duro de una familia o de un grupo de amigos dispuestos a dar todo de sí para perdurar. Me fue imposible no detenerme a pensar en lo que pasa con todas esas familias que trabajan en la informalidad o que como trabajadores independientes no gozan de los beneficios de la seguridad social. En México, según cifras del INEGI, durante el tercer trimestre de 2021 el 28.7% de la población ocupada pertenecía al sector informal. Ante esta situación, hoy encuentro indispensable hablar del programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para trabajadores independientes. Y no solo hablarlo, sino invitarlos a difundirlo entre todas esas personas que se verían profundamente beneficiadas con este régimen del que, extrañamente, poco se habla. El programa piloto de IMSS para Personas Trabadoras Independientes (PIT): Instituir un régimen especial para los trabajadores independientes es un tema que viene de tiempo atrás y que el pleno de la Cámara de Diputados, en este nuevo periodo ordinario de sesiones, deberá votar. Sin embargo, desde enero de 2021, mediante Acuerdo del Consejo Técnico del IMSS, se aprobaron y se echaron a andar las “reglas de la prueba piloto de esquema simplificado para la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio del seguro social de Personas Trabajadoras Independientes”. Este programa piloto busca que las PIT gocen de los beneficios de la seguridad social integral y que sus familias estén protegidas de la misma forma que lo están las de los trabajadores afiliados al seguro social: con los seguros de enfermedad y maternidad, riesgo de trabajo, guardería y prestaciones sociales, invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Loas aspectos a destacar de este programa son muchos; entre ellos considero trascendentales:

La facilidad con la que se realiza el trámite: en línea y en 5 minutos (si se tiene la documentación necesaria). La página del IMSS cuenta con un tutorial para conocer a detalle el procedimiento y los requisitos, así como con una calculadora que permite saber, con base en tu ingreso, el monto mensual que deberá pagarse.

La atención médica, farmacéutica y hospitalaria para el titular y su núcleo familiar, sin restricciones.

El pago de incapacidades por enfermedad y riesgo de trabajo.

La posibilidad de cotizar de forma discontinua y con distintos montos, ya que el pago es mensual anticipado, dentro de los 15 días anteriores al mes asegurado, tomándose el pago de cuotas como la presentación del movimiento afiliatorio.

Se considera a los migrantes ubicados en Estados Unidos y Canadá como parte de la población beneficiaria de este programa.

De acuerdo con un estudio realizado en años anteriores por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro dirigido a trabajadores independientes e informales, algunas de las principales preocupaciones de esta población giran en torno al bienestar y a la salud de su familia, así como a su propia salud y a la latente imposibilidad de generar un ingreso en esos momentos; inquietudes en las que este programa repercute favorablemente mejorando la calidad de vida de millones de mexicanos, que, además son trabajadores y son independientes, por lo que merece ser ampliamente difundido y plenamente disfrutado.

C.P.C. Rolando Silva Briceño Integrante de la comisión técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México