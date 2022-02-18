Parece que los recursos computacionales de la autoridad no fueron suficientes para las declaraciones de pagos provisionales. Aunque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no lo reconoció, recientemente se registraron intermitencias en sus plataformas para el pago de impuestos, y los contribuyentes se estuvieron quejando. Por eso, la autoridad fiscal otorgó una prórroga para presentar las declaraciones de pagos provisionales del mes de enero. La fecha límite para presentar las declaraciones de enero pasó del 17 al 21 de febrero, informó la autoridad a través de su cuenta de Twitter. Los contribuyentes se quejaron debido a retrasos temporales en el servicio, fallas de conexión y mal funcionamiento de las nuevas aplicaciones para el pago de impuestos, bajo los nuevos lineamientos de declaraciones prellenadas.

Parece que los recursos computacionales del SAT no fueron suficientes

Como lo reporta Fiscalia, el SAT debe procesar una gran cantidad de datos para prellenar las declaraciones, y es tanta la demanda del servicio que parece que los recursos computacionales de la autoridad no fueron suficientes. Tal fue el grado de saturación que, alrededor de las 10:30 pm del 16 de febrero, al momento de ingresar a la aplicación de pagos provisionales, aparecía este mensaje de la autoridad: Fiscalia señaló que también parece que estos nuevos procedimientos adolecieron de una adecuada planeación del impacto en los recursos computacionales, además de otros aspectos de legalidad y de cumplimiento, que han hecho de estos nuevos sistemas una preocupación para los contribuyentes. El 31 de enero de 2022, último día para presentar una serie de avisos al SAT relacionados con las obligaciones en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el sitio del SAT también se saturó y estuvo caído el servicio gran parte de ese día. La autoridad no dio explicación alguna, inclusive aseguró a través de sus redes sociales que todo funcionaba bien.