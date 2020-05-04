El gobierno federal ha sido muy reiterativo en el sentido de que no habrá estímulos fiscales en forma de condonaciones de impuestos. Sin embargo, a nivel estatal la historia es distinta. Hasta el m...

El gobierno federal ha sido muy reiterativo en el sentido de que no habrá estímulos fiscales en forma de condonaciones de impuestos. Sin embargo, a nivel estatal la historia es distinta. Hasta el momento, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han sido reacios a conceder estímulos fiscales para enfrentar la dimensión económica de la crisis provocada por el Covid-19. Aparte de las facilidades ya existentes en la legislación, como la posibilidad de pagar el ISR de manera diferida o en parcialidades, previa autorización, el gobierno no ha presentado mucho más. Para las personas morales concedió prórrogas en el pago de las cuotas del IMSS y el Infonavit (aunque las asociaciones empresariales y de especialistas pedían su condonación e incluso una prórroga para la declaración anual). Para las físicas concedió una prórroga para presentar la declaración anual. A nivel estatal algunos gobernadores han otorgado a los contribuyentes algunas facilidades respecto al pago de ciertas contribuciones locales, como el pago del impuesto sobre la nómina (ISN).

Beneficios fiscales por entidad federativa

Aguascalientes

En Aguascalientes se publicó un decreto en el Periódico Oficial del Estado con fecha del 28 de marzo que contiene el programa de apoyo económico ante la contingencia por Covid-19. Dentro de los beneficios está el diferimento del pago del ISN de los meses de abril, mayo y junio de 2020, para ser cubiertos hasta en 8 parcialidades mensuales iguales.

Baja California Sur

El estado de Baja California Sur decretó beneficios fiscales a los contribuyentes del estado para afrontar la contingencia sanitaria originada por el Covid-19, consistentes en la prórroga del ISN, el correspondiente a marzo podrá pagarse en agosto, el de abril, en octubre y el de mayo, en diciembre. Esto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 de marzo de 2020.

CDMX

En la Ciudad de México se ampliaron los plazos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales contenidas en el Código Fiscal de la CDMX, además de pago del ISN, derechos de suministro de agua, multas de medio ambiente o tránsito y el pago de tenencia.

Colima

En Colima se decretó en el Periódico Oficial del Estado el 19 de marzo de 2020 que se difiere el pago del ISN, así como del impuesto por la prestación del servicio de hospedaje hasta el 30 de abril de 2020. Tambien el impuesto por la prestación del servicio de hospedaje hasta el 30 de abril de 2020.

Durango

En Durango se publicó un decreto el 24 de marzo del 2020 en donde se dan a conocer los siguientes beneficios: exención de hasta el 50% del ISN: se difiere hasta seis meses los pagos por convenio de impuesto o derechos locales y se otorga un 5% de descuento en todos los tramites locales.

Edomex

El Estado de México publicó el en su diario oficial estatal el 26 de marzo un decreto en el cual queda establecido el “Subsidio del 50% en el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal causado en el mes de abril, a aquellas empresas con 50 trabajadores contratados al 31 de marzo de 2020”.

Guanajuato

En Guanajuato el decreto número 44 publlicado el 27 de marzo, otorga diversos beneficios fiscales como el diferimiento del pago del ISN de los meses de marzo y abril de 2020, para ser cubiertos hasta en 6 parcialidades mensuales iguales. Por su parte el estado de Hidalgo a través del decreto publicado el 26 de marzo exime del 50% del pago del ISN por los meses de marzo y abril a los contribuyentes del sector privado.

Michoacán

En Michoacan se dio a conocer el Plan emergente para proteger la economía de las familias michoacanas y tiene que ver con el subsidio del 100% del ISN, durante los meses de marzo, abril y mayo, a MiPyMes con menos de 50 empleados vinculadas directamente al sector turístico (restaurantes, hoteles, balnearios, agencias de viaje). Asimismo, se condonarán multas y recargos del 1º de abril al 30 de noviembre por pago extemporáneo de derechos vehiculares y se suspenden actos estatales de fiscalización.

Morelos

En Morelos Se difiere el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, hasta el 30 de junio de 2020. Esto fue publicado el 27 de marzo en su diario oficial.

Oaxaca

En Oaxaca se publico un decreto el 25 de marzo, el cual plantea dos estímulos fiscales: El estímulo fiscal del 50% al impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal a aquellas empresas que acrediten que sus ingresos han disminuido un 50% o más en el segundo bimestre de 2020. Y el estímulo fiscal del 100% al impuesto sobre hospedaje en el segundo bimestre de 2020.

Quintana Roo

En Quintana Roo también por medio de un decreto publicado el 24 de marzo en su diario oficial local se establece que se difiere el pago de los meses de marzo, abril y mayo, a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ISN, impuesto al hospedaje, impuesto al libre ejercicio de profesiones e impuesto sobre extracción de materiales del suelo y subsuelo. También se otorga un subsidio del 20% a aquellos contribuyentes que presenten en tiempo y forma las declaraciones de los impuestos antes señalados.

Sonora

En Sonora se otorga el 50% de descuento en el pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal a aquellas empresas con menos de 50 trabajadores. También se otorga el 100% de descuento en el pago del impuesto sobre hospedaje y se otorga el 50% de descuento en el pago de derechos registrales por inscripción de vivienda.

Yucatán

En Yucatan se decretó un estímulo fiscal del 50% al impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal causado en los meses de marzo y abril. De igual forma, el 50% del impuesto restante podrá pagarse a más tardar el 10 de diciembre de 2020. También habrá un estímulo fiscal del 100% al impuesto sobre hospedaje causado en los meses de marzo, abril, mayo. y un estímulo fiscal del 100% al impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales causado en los meses de marzo y abril.

Zacatecas

Finalmente en Zacatecas, se decretó que se condona el 100% del ISN causado en los meses de marzo y abril, a aquellas empresas con menos de 20 trabajadores. También se otorga el 50% de descuento en el pago del ISN causado en los meses de marzo y abril a aquellas empresas con 21 a 40 trabajadores. Asimismo, se otorga el 30% de descuento en el pago del ISN causado en los meses de marzo y abril, a aquellas empresas con más de 40 trabajadores. También habrá condonación del 100% de impuesto sobre servicios de hospedaje causado en los meses de abril y mayo.

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.