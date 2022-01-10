Cerca del 10% de las organizaciones de beneficencia en el país desaparecieron el año pasado como consecuencia de la pandemia y de la reforma fiscal que limitó a las personas físicas la deducibilidad de donativos en el pago de impuesto. La reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), incluida en el Paquete Económico 2022, impide la deducibilidad de donativos para 5 mil 100 organizaciones de la sociedad civil, a las que arrebatará 8 mil millones de pesos para trabajo comunitario, de acuerdo con Reforma. En octubre pasado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), rechazó la propuesta para reformar la LISR que establece límites a las deducciones que hacen las personas físicas por donaciones. La organización aseguró que la medida tendrá efectos negativos en la labor de asistencia social que brindan las organizaciones donatarias autorizadas en México. A través de un comunicado, la Coparmex resaltó que actualmente, la LISR contempla dos límites de deducciones: el “límite global” que permite deducir poco más de 163,000 pesos o el 15% de los ingresos del contribuyente (lo que resulte menor), mismo que hasta el año pasado no aplicaba a los donativos, y el límite de la fracción III, cuando se trata de donaciones, el cual permite deducir hasta un 7% de los ingresos acumulables del contribuyente. De acuerdo con Luis Marroquín, director de la Fundación Providencia, cerca del 10 por ciento de las organizaciones de beneficencia en el país desaparecieron el año pasado como consecuencia de la pandemia y de la reforma fiscal que limitó a las personas físicas la deducibilidad de donativos en el pago de impuesto. "Algunas asociaciones se verán perjudicadas con esta reforma porque las personas físicas están reduciendo su capacidad de deducir de impuestos sus donativos", indicó Marroquín. Además, dijo a Reforma, que la fundación que dirige trabaja con 50 organizaciones con las que tienen convenios y al momento 17 de ellas reciben recursos por la vertiente de donativos recurrentes, donde tienen domiciliadas a sus cuentas de instituciones financieras sus aportaciones a través de la plataforma de Providencia, Una segunda vertiente en la que la fundación busca "ayudar a quienes ayudan" es la de proyectos especiales de "outfounding" o campañas para un tema específico. "Hasta el cierre de noviembre del 2021, hemos tenido poco menos de 2 mil transacciones de gente que ha confiado en la plataforma de Fundación Providencia donando directamente a cualquiera de las organizaciones con las que trabajamos” explicó.

AMLO defiende la reforma

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no es función de las empresas invertir en obras sociales sino cumplir con la inversión, creación de empleos y el pago de contribuciones al Estado. Durante una conferencia mañanera en octubre, López Obrador consideró que la deducción de impuestos a las empresas con la promesa de que se invertirían en obras de impacto social para la población fue un invento de los empresarios para evadir sus responsabilidades fiscales. “Sobre la devolución de impuestos, nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo se le va a devolver impuesto a una gran empresa bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en filantropía, en fomento de la cultura? No, esa no es la función de las empresas”, aseveró. Por su parte, la Coparmex dijo en su momento que eliminando este incentivo fiscal, se reducirán drásticamente los recursos financieros de las organizaciones de la sociedad civil, afectando actividades educativas, de investigación científica o tecnológica, ecológicas y asistenciales, entre otras, las cuales apoyan a la población más vulnerable del país

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