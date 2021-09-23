La autoridad canceló el registro de la senadora por no haber dado su aviso de renovación. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló el registro de la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, como fedatario público por no haber presentado el primer aviso de renovación de vigencia. De acuerdo con Reforma, la ex titular de Gobernación aparece en el listado de fedatarios que incurren en alguna causal de cancelación del esquema de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) por canales remotos, como fedataria de la Notaría Pública 182, registrada en Prado Sur 225, en la Colonia Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México.

Antecedentes de la cancelación

El pasado 21 de septiembre, el SAT informó en un comunicado que había cancelado las cuentas de mil 22 federativos públicos, notarios públicos y corredores que estaban inscritos en el Esquema de inscripción en el RFC a través del fedatario público por medios remotos, por no presentar su aviso de renovación o incumplir con la documentación necesaria. Asimismo, destacó que de un registro de mil 766 Fedatarios en este esquema, 744 presentaron aviso de renovación de vigencia ante el SAT durante los meses de junio y julio de 2021 pertenecientes principalmente a la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Sin embargo, mil 22 no presentaron su aviso y más del 50 por ciento no cumplió con la entrega de la documentación de las inscripciones que tramitaron, por lo que serán notificados y cancelados. Además, señaló que de los 744 Fedatarios Públicos que presentaron su aviso de renovación, 403 no cumplen con los requisitos, por lo cual también serán cancelados. Por lo tanto, los que cumplieron fueron 210 que serán renovados y 131 Fedatarios se encuentran pendientes de entregar información adicional. Es decir, "sólo el 11.8% cumplió con todos los requisitos y tenían al corriente su documentación ante el SAT", resaltó la dependencia. Con información de Reforma y El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/artera/sat-detecta-que-notarios-y-corredores-publicos-dan-de-alta-ante-el-fisco-factureras

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