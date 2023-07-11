Los ingresos tributarios se quedaron 93 mil 696 millones de pesos por debajo de lo esperado En los primeros seis meses de este año, el gobierno federal esperaba recaudar un total de 2 billones 366 mil millones de pesos por concepto de ingresos tributarios, según lo establecido por la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2023. Sin embargo, los datos recién revelados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) muestran que se quedaron cortos, alcanzando solamente 2 billones 272 mil millones de pesos. Una diferencia de 93 mil 696 millones de pesos por debajo de lo esperado. Aunque no se proporcionaron detalles específicos sobre la distribución de los ingresos por impuestos como el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), el SAT destacó que esta cifra representa un aumento del 3.9% en comparación con el mismo período del año pasado. En comparación con el último año de la Administración federal anterior (2018), los ingresos tributarios han experimentado un crecimiento real del 12.9%, según Juan Pablo López, investigador del área de ingresos e impuestos en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), quien compartió su perspectiva con El Economista. Sin embargo, James Salazar Salinas, subdirector de análisis económico en CIBanco, advierte al medio que la recaudación tributaria no ha logrado cumplir con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y es poco probable que se revierta esta tendencia a lo largo del año. Aunque no se descarta la posibilidad, el cumplimiento de las metas se vislumbra como un desafío que podría extenderse hasta finales de año. Este inesperado resultado plantea interrogantes sobre posibles subejercicios en el gasto por parte de la Secretaría de Hacienda, lo que podría tener un impacto en diversas áreas.