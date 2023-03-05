Algunos contribuyentes reportaron que la declaración no consideró parte de la información presentada con anterioridad, entre otros errores Las personas morales tienen hasta el 31 de marzo para real...

Algunos contribuyentes reportaron que la declaración no consideró parte de la información presentada con anterioridad, entre otros errores Las personas morales tienen hasta el 31 de marzo para realizar su declaración anual, pero la fecha límite se extenderá hasta el 3 de abril. En este contexto, en la página de Facebook de El Contribuyente preguntamos a nuestros lectores si tuvieron alguna dificultad con la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para presentar la declaración anual de personas morales. Muchos contribuyentes reportaron que la plataforma del SAT no guarda la información registrada. Pero parece que esto se debe a que, a diferencia de años previos, los cambios realizados en la declaración anual no se conservan más de un día. Además, algunos contribuyentes reportaron que la declaración no consideró parte de la información presentada con anterioridad. (Imagen: El Contribuyente)

5 problemas al presentar la declaración anual de PM

A continuación presentamos algunos de los problemas que nos reportaron los contribuyentes:

1.- Deducciones autorizadas que no encuadran

No sé dónde poner otras deducciones autorizadas que no encuadran en los rubros específicos del aplicativo para personas morales del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). En este caso, un contribuyente dijo que preguntó a través del chat del SAT, y le indicaron que las pusiera en la opción que más se pareciera.

2.- Información presentada con anterioridad no aparece

No carga las las pérdidas fiscales reportadas en 2021 y el subsidio al empleo pendiente de aplicar. No carga algunos pagos provisionales.

3.- La plataforma se queda pasada

No carga la información, se queda pasada y después de cierto tiempo te saca de la plataforma.

4.- La plataforma no guarda la información

No guarda nada de lo que subes, tengo más de dos semanas queriendo subir la declaración y no me lo permite.

5.- Borra todo lo llenado

Borra todo lo llenado a pesar de darle guardar. En este caso, una contribuyente recomendó darle guardar, luego inicio y posteriormente salir.