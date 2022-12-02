La tarifa del subsidio al empleo ha perdido su valor en lo equivalente a la inflación de 18 años, desde 2004 hasta 2022 Las personas que laboran en una empresa reciben un sueldo y deben pagar el Im...

La tarifa del subsidio al empleo ha perdido su valor en lo equivalente a la inflación de 18 años, desde 2004 hasta 2022 Las personas que laboran en una empresa reciben un sueldo y deben pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR) por los ingresos que perciben. Debido a un concepto llamado impuesto progresivo, cuanto mayores son los ingresos de un contribuyente, mayor debe ser también la cantidad de impuestos a pagar.

¿Qué es el subsidio para el empleo?

Pero si el trabajador recibe un sueldo bajo, el Gobierno de México le concede un apoyo económico para complementar su ingreso. Eso es lo que se conoce como subsidio para el empleo.

Antecedente del subsidio al empleo

De acuerdo con una publicación de Fiscalia, hasta el ejercicio 2007, la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) preveía la aplicación de un 'crédito al salario' para las personas físicas que percibieran ingresos por salarios, aplicable contra el impuesto por salarios. Este crédito se establecía en el artículo 115. En la publicación se explica que a partir de 2008, se eliminó dicho crédito y se remplazó por el 'subsidio al empleo', que opera exactamente igual, inclusive con la misma tarifa y rangos. El subsidio lo establece el Artículo Octavo del Decreto de reforma a la Ley del ISR, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de octubre de 2007. La Ley del ISR vigente hasta el ejercicio 2007, en el artículo 177, preveía que la tarifa del crédito al salario se tenía que actualizar con la inflación cuando excediera de 10%, pero jamás fue actualizada desde 2004. La actualización mencionada se parece a la que se aplica a la tarifa de ISR para las personas físicas, que está establecida en el artículo 152 de la Ley del ISR.

El subsidio al empleo no prevé ninguna actualización

Sin embargo, Fiscalia señala que a diferencia del actual artículo 152, la disposición en la que se establece el subsidio al empleo no prevé ninguna actualización. Es decir, la ley no contempla que las cantidades, fijadas en 2004, sean actualizadas alguna vez, por lo que así permanecerán hasta que sean reformadas directamente. Lo anterior significa que la tarifa del subsidio al empleo ha perdido su valor en lo equivalente a la inflación de 18 años, desde 2004 hasta 2022. Esto significa una proporción de 114.86%, considerando la inflación al mes de octubre de 2022. En estos términos, Fiscalia considera que el subsidio al empleo dejará de ser aplicable dentro de pocos años, ya sea porque el nivel de salario mínimo sea superior al máximo rango de la tabla de subsidio al empleo, o porque la propia inflación lo diluya hasta no ser representativo.