La SHCP publicó este viernes en el DOF los porcentajes de estímulos fiscales para combustibles para la próxima semana. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó este viernes en el ...

La SHCP publicó este viernes en el DOF los porcentajes de estímulos fiscales para combustibles para la próxima semana. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los porcentajes de estímulos fiscales para los combustibles que aplicará del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2021. En este documento se publicó que el estímulo para diesel queda en 47.32%, siendo 1.89 puntos porcentuales inferior al 49.21% previo, lo que significa que los automovilistas que utilizan este combustible deberán de pagar una cuota de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 2.96 pesos por litro, en comparación con los 2.85 que se pagaban hasta este 26 de noviembre. Por su parte la gasolina “verde” o menor a 91 octanos, tuvo un incremento en su estímulo fiscal, pasando de 67.42% a 68.36%, esto significa que los usuarios deberán de pagar en IEPS 1.61 pesos por litro, a diferencia de los 1.66 pesos que erogaron esta semana. La gasolina “Roja” o superior a los 91 octanos cuenta con un estímulo de 44.17%, superior al de 43.71% anterior; así, los automovilistas pagarán de IEPS 2.41 pesos por litro a diferencia de los 2.43 anteriores.

Así quedan los precios

De acuerdo con PETRO Inteligence, los precios de los combustibles quedan en cuanto a diesel en 21.70 pesos por litro, siendo superior al sábado pasado en el que se encontraba en 21.65 pesos el litro. La gasolina “verde” se encuentra en 20.16 pesos el litro, siendo superior al sábado pasado en el que estaba en 20.10 pesos por litro. En cuanto la “roja”, el precio promedio de encuentra en 22.38 pesos por litro en comparación del 20 de noviembre en el cual se encontraba en 22.32, esto de acuerdo con información compartida por la firma especializada en el sector de combustibles. Con información de El Financiero y Revista Transportes y Turismo https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/11/26/hacienda-resta-estimulo-fiscal-para-el-diesel/ https://www.tyt.com.mx/nota/hacienda-recorta-estimulo-fiscal-al-diesel-y-aumentan-el-de-gasolinas

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