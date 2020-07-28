La reducción o eliminación de las prestaciones es una de las alternativas por las que las empresas han optado para sobrevivir durante esta emergencia sanitaria. Debido a la emergencia sanitaria, muchas empresas han sufrido una reducción en sus ingresos, por lo que han buscado alternativas para sobrevivir a la crisis económica que enfrenta el país. Algunas de las medidas que están implementando son la disminución de prestaciones, y el aplazamiento o cancelación en la entrega de bonos (bono de puntualidad, bono de productividad, vales de despensa, etc.) Si bien la crisis económica ha provocado que varias empresas cierren sus puertas, varios negocios han sobrevivido; sin embargo, para esto en muchos casos han tenido que tomar la decisión de reducir salarios, quitar bonos y hasta el seguro médico a sus empleados. El diario El Universal recoge el testimonios de Rosa, quien dice que varios trabajadores sufrieron reducciones a su sueldo o les quitaron prestaciones que recibían antes de la pandemia de COVID-19. Rosa y varios compañeros llamaron a la empresa donde laboran para preguntar el motivo por el cual les retiraron los bonos de puntualidad, que desde que inició la epidemia no habían recibido. Les respondieron que la empresa atravesaba por un mal momento, por lo que no habría bonos hasta nuevo aviso, y que otras medidas que tuvieron que tomar son la reducción de los salarios de los mandos medios hacia arriba en entre 10% a 15%. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

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Rosa explicó a El Universal que el bono de puntualidad era de 350 pesos quincenales, mismo que le ayudaba a completar su gasto. Relata que a su hija, que es maestra en una escuela, le quitaron el apoyo de los vales de despensa. En algunos casos se pactó una reducción de 50% del salario para salir de la contingencia, pero conservando las prestaciones mínimas marcadas en LFT, comentó Guillermo Mendieta, socio de Mendieta y Asociados, en entrevista para El Universal. Mendieta explicó que las prestaciones extras, como vales de despensa, bono de puntualidad, productividad, dejaron de ser deducibles en su totalidad desde 2014, al gravarse entre 43% y 57%, por lo que ya desde entonces algunas empresas tomaron la decisión de quitarlas o disminuirlas.

¿Qué dice la ley al respecto?

De acuerdo con el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los salarios y prestaciones no pueden ser disminuidos unilateralmente. Sin embargo, el patrón puede celebrar un convenio con el empleado que modifique algunas condiciones de trabajo. En entrevista para El Contribuyente, el especialista en derecho laboral Luis Eduardo Montaño explicó que el patrón y el empleado pueden celebrar un convenio para modificar los términos y condiciones del trabajo, en el que ambas partes acepten los términos de la modificación. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

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Reducción de ingresos laborales: OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el estudio Panorama Laboral en tiempos del COVID-19, asegura haber registrado una reducción en los ingresos de los trabajadores. Destacó que en América Latina y el Caribe se registró mayor contracción en las horas laborales, del orden del 20%, equivalente a 55 millones de puestos de trabajo de tiempo completo, suponiendo una semana de 40 horas en promedio. De igual manera, entre marzo y abril de este año, en México se registró una pérdida de 10.4 millones de puestos informales frente a una reducción de 2 millones de puestos formales. Ello generó una contracción de la tasa de informalidad de 8 puntos, pasando del 55.7% al 47.7%. Sin embargo, entre abril y mayo los puestos informales crecieron en 1.9 millones (de 20.7 millones a 22.6 millones). Ello implicó que la tasa de informalidad se incrementó en 4.1% entre esos meses, siendo del 51.8% en mayo de este año. Puedes revisar el estudio de OIT "Panorama Laboral en tiempos de la COVID-19" aquí. / j****unio 2020 Con información de El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/por-el-virus-empresas-suprimen-prestaciones

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