La Secretaría del Trabajo espera que para el 1 de septiembre, 130 mil empresas ya hayan iniciado su proceso de inscripción al REPSE. El próximo miércoles 1 de septiembre las empresas de servicios e...

La Secretaría del Trabajo espera que para el 1 de septiembre, 130 mil empresas ya hayan iniciado su proceso de inscripción al REPSE. El próximo miércoles 1 de septiembre las empresas de servicios especializados deberán estar inscritas en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). De acuerdo con estimaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), entre 125 mil y 130 mil empresas terminarán su registro a tiempo. En entrevista con El Universal, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, dijo que el último dato que se tiene, del viernes pasado, demostraba que 119 mil empresas habían iniciado el trámite y 85 mil lo terminaron. De acuerdo con Salafranca, lo más probable es que las empresas que no han conseguido su inscripción tengan adeudos con el SAT, IMSS o Infonavit. El funcionario también señaló que cerca de tres mil empresas se inscriben al REPSE diariamente.

No hay prórroga

El día de hoy, la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, recordó en su cuenta de Twitter que no habrá otra prórroga. También compartió un video con cinco puntos a considerar para inscribirse en el REPSE. https://twitter.com/LuisaAlcalde/status/1432345110755348483 La semana pasada Alcalde declaró que no habrá otra prórroga. La funcionaria señaló que ha habido una actitud de cumplimiento de las empresas, y esto se traduce en que dos millones 700 mil trabajadores ya han salido del esquema de subcontratación. La funcionaria también habló sobre los plazos del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y los efectos laborales y fiscales de la reforma.

Ha habido algunas dudas de si va haber otro plazo, y no habrá otra prórroga. El 1 de septiembre vencen los diferentes plazos transitorios en materia de la reforma de subcontratación. El 24 de abril comenzaron los plazos transitorios para que se regularizaran las plantillas laborales a través de sustituciones patronales. El REPSE es un registro en línea y consideramos que es fundamental que todas aquellas empresas que no se hayan registrado todavía, lo hagan antes del 1 de septiembre, a partir de esa fecha, inician los efectos de la Ley, no solo en materia laboral sino fiscal, y eso implica que no podrán deducirse aquellos servicios especializados sino se cuenta con dicho registro.

Con información de El Universal y El Diario de Coahuila

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/proyecta-secretaria-del-trabajo-registro-de-130-mil-empresas-por-reforma-de-outsourcing ttps://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/08/30/proyecta-stps-ingreso-de-130-mil-empresas-al-repse/

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