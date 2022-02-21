La autoridad fiscal confirmó que los datos del CFDI 4.0 se deben plasmar “tal y como se encuentra en la constancia de situación fiscal”.

La autoridad fiscal confirmó que los datos del CFDI 4.0 se deben plasmar “tal y como se encuentra en la constancia de situación fiscal”.

El 1 de enero entró en vigor una nueva versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura, pero el uso obligatorio de este CFDI 4.0 iniciará el 1 de julio. Mientras tanto, los contribuyentes pueden seguir emitiendo el CFDI 3.3. En este contexto, se advirtieron algunas complicaciones relacionadas con nuevos requisitos para la emisión del CFDI 4.0. Se trata de la validación de los siguientes datos del receptor, que deben coincidir al 100% con la información plasmada en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Nombre.

Código postal.

Régimen fiscal.

Pero de acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, el problema no es que la autoridad fiscal pida esos datos, sino que estos deben coincidir exactamente con aquellos que están registrados en el RFC. Lo anterior se debe a que, si hay un punto, una coma o un espacio de más o de menos, que haga que el dato no coincida, el comprobante simplemente no será timbrado.

Nuevo requisito para el CFDI 4.0

En las guías de llenado del CFDI, recién actualizadas o "desactualizadas" por la autoridad, se pone de manifiesto que la autoridad también quiere que el nombre no sólo coincida al 100%, sino también que incluya el régimen societario, en el caso de las personas morales, y que este coincida también al detalle.

Los datos del CFDI 4.0 deben ser iguales a los del RFC: SAT

En el artículo, Fiscalia señaló que el SAT recientemente publicó un documento en el que confirma que los datos se deben plasmar “tal y como se encuentra en la constancia de situación fiscal”. En dicho documento, la autoridad fiscal indicó que la constancia se puede consultar en alguno de los siguientes enlaces:

Puedes descargar el documento que publicó el SAT aquí.