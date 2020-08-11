Los hermanos Arellano Hernández han obtenido 19 contratos por al menos 117 millones de pesos y un litigio por 300 millones de pesos por parte del ayuntamiento de Mazatlán. Los hermanos Erick y Juan José Arellano Hernández tienen un emporio empresarial de corporativos, hoteles, escuelas, inmobiliarias, constructoras, cadenas de gasolineras y negocios de renta de autos. Incluso son dueños de un equipo de beisbol, los Leones de Yucatán. Se les vincula con las empresas fantasmas CLC Integradora Financiera y Skep Practicas Administrativas Integrales, ambas incluidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su “lista negra” de acuerdo con los medios Animal Político y Noroeste. Estas empresas fantasma forman parte de una red de 115 compañías vinculadas a los hermanos Arellano y a otro empresario beisbolero, Alfredo Aramburo Nájar, dueño de los Algodoneros de Guasave. Esta red de empresas cuenta con un capital de al menos 51 mil millones de pesos, pero también realizó negocios con el gobierno, que les cedió 213 millones de pesos del erario en casi 10 años.

El ayuntamiento de Mazatlán otorgó 19 contratos a los hermanos

De acuerdo con la investigación de Animal Político y Noroeste, entre 2013 al 2020 el ayuntamiento de Mazatlán les otorgó 19 contratos de por lo menos 117 millones de pesos a cuatro de las empresas de los hermanos Arellano Hernández. También ganaron un litigio de 300 millones de pesos al ayuntamiento. Este cobro está todavía como pendiente de pago. Además, en 2012 varios contratos fueron otorgados a la empresa Nafta y Lubrificantes del Meridiano, pero las obras no fueron completadas, por lo que los empresarios demandaron al ayuntamiento, lo cual no está permitido por la Ley de Adquisición del municipio. Se interpuso la demanda porque Nafta tenía permiso de construir una gasolinera en el fraccionamiento Palos Prietos de Mazatlán, pero los vecinos no estuvieron conformes y recurrieron a un amparo. Por tal situación, la empresa demandó al ayuntamiento por incumplimiento de las obras acordadas; la empresa ganó el pleito legal y el ayuntamiento debe indemnizarlos con 300 millones de pesos.

El gobernador de Sinaloa defiende a los hermanos Arellano Hernandez

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel defendió a los empresarios Erick y Juan José Arellano Hernández; comentó que son buenas personas y que hasta el momento es sólo una investigación de un periódico, que si tienen elementos se tiene que proceder. “Ellos como personas son buenas personas, son buena gente. La relación que yo he tenido con ellos siempre de respeto y hay una buena relación, en la actividad en la que estén y cómo estén, pues que cada quien responda con sus actos y con sus hechos”, comentó Quirino Ordaz, según reporta Noroeste. La investigación ya se presentó. Sin embargo, solamente se cuenta con lo señalado por los medios de comunicación; se tiene que esperar que se hagan las averiguaciones por las autoridades pertinentes, destacó el gobernador. Con información de Animal Político y Noroeste.

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