La Secretaría de Economía es la encargada de publicar el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año Desde septiembre de 2016, los empresarios pueden constituir una micro o pequeña empresa en un solo día y de manera gratuita. Se trata de las sociedades por acciones simplificadas (SAS). El Artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece el límite de ingresos que las SAS pueden tener, monto que en 2016 fue fijado en 5 millones de pesos. El mismo artículo prevé que dicho monto será actualizado de manera anual el primero de enero de cada año. De acuerdo con un Fiscalia, el precepto legal continúa indicando que la actualización se realizará considerando un factor de actualización. La Secretaría de Economía es la encargada de publicar el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año. Fiscalia informó que el 28 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el ‘Acuerdo por el que se da a conocer el factor de actualización a los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificada, conforme a lo dispuesto en el artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles’. A través de dicho acuerdo se define un factor de actualización de 1.0432, resultando así en un límite de ingresos que no debe ser rebasado por las SAS, de 7 millones 076 mil 469.38 pesos, a partir de 1 de enero de 2024. Fiscalia advirtió que aun cuando se anuncia que el factor de actualización para 2024 es 1.0432, el resultado que publican corresponde a un factor de 1.0433, por lo que la cantidad para 2024 se encuentra equivocada.