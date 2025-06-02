Mientras los ingresos petroleros caen, la recaudación tributaria alcanza su mayor crecimiento desde 2015, según el informe de Hacienda a abril de 2025 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S...

Mientras los ingresos petroleros caen, la recaudación tributaria alcanza su mayor crecimiento desde 2015, según el informe de Hacienda a abril de 2025 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, durante los primeros cuatro meses de 2025, los ingresos petroleros sufrieron una caída del 12.3% real anual. Sin embargo, este descenso fue compensado por un aumento notable en la recaudación tributaria, que creció 10.1% en términos reales, el mejor desempeño registrado para un primer cuatrimestre desde 2015.

Menor producción petrolera, principal causa del descenso

En su más reciente Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, Hacienda atribuyó la baja en los ingresos petroleros a una reducción en la plataforma de producción de crudo. A pesar de ello, los ingresos presupuestarios totales crecieron un 6.5% real anual, superando ampliamente el promedio de crecimiento de los últimos diez años, que se situó en 2.7%.

Impuestos con cifras récord

La recaudación tributaria no solo fue sólida, sino que superó las expectativas del programa en 84 mil millones de pesos. A continuación, se detallan los principales componentes:

Concepto Crecimiento real anual Excedente vs programado Impuesto Sobre la Renta (ISR) +9.5% +42 mil millones de pesos Impuesto al Valor Agregado (IVA) +13.9% +50 mil millones de pesos Impuesto a las importaciones +47.6% No especificado IEPS -1.0% No aplica

El aumento en el IVA se vio impulsado por un tipo de cambio más elevado, que incrementó el valor en pesos de las importaciones. Asimismo, el impresionante crecimiento del impuesto a las importaciones fue resultado de mayor vigilancia aduanera y fiscalización sobre plataformas digitales.

Otros ingresos y resultados fiscales

Los ingresos no tributarios también contribuyeron al balance positivo, al registrar un aumento de 27.8% real anual. Destaca el registro de 18 mil millones de pesos del Remanente de Operación del Banco de México, así como mayores ingresos por derechos y productos. En cuanto al gasto público, el costo financiero fue 33 mil millones de pesos menor al presupuestado, gracias a operaciones que mejoraron el perfil de vencimientos. Aun así, el pago de intereses subió 9.1% real anual, en un entorno de condiciones financieras aún restrictivas.

Balances fiscales mejor a lo esperado

Indicador Resultado Comparación con lo previsto Déficit presupuestario 105 mil millones de pesos Menor al programado (312 mil millones) Balance primario +285 mil millones de pesos +174 mil millones por encima del estimado Requerimientos Financieros del Sector Público 165 mil millones de pesos No especificado

Una señal mixta para la economía

Mientras que la caída de los ingresos petroleros refleja los retos estructurales del sector energético, el fortalecimiento de la recaudación tributaria muestra un sistema fiscal más eficiente y una economía con bases sólidas en el consumo, el empleo y las importaciones. Estos resultados reafirman la importancia de la diversificación de ingresos públicos, así como de mantener estrategias fiscales prudentes en un contexto económico todavía desafiante.